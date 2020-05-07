7 Май 2020 2020-05-07T18:26:26+03:00

Почему в Находке вводятся особые карантинные меры? 00:00 00:00

Находка стала вторым населенным пунктом в Приморье, где вводятся особые карантинные меры из-за коронавируса. На территорию Находкинского городского округа будет частично ограничен въезд и выезд. Причина понятна - темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые - 16,4%. Какие конкретные меры будут введены в городе и что должны знать горожане, узнаем сегодня в эфире радио "Комсомольская правда".

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.