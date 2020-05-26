2020-05-26T06:30:45+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Как в Приморье реализуется «майский указ» президента?

Эфир 26 мая в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как в Приморье реализуется «майский указ» президента?

00:00
00:00

В целях реализации в Приморском крае Указа президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Как реализуется у нас в крае «майский указ» сегодня расскажет Николай Игоревич Стецко, руководитель департамента проектного управления администрации Приморского края.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

В целях реализации в Приморском крае Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Как реализуется у нас в крае «майский указ» сегодня будем и выяснять. С нами на связи:Николай Игоревич Стецко, руководитель департамента проектного управления Администрации Приморского края

Скачать передачу [mp3, 37.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Единственный на ДВ автомобильный завод «Соллерс» урезает зарплату работников на 20%
В Приморье начнут смягчать режим ограничений с салонов красоты и уличной физкультуры
26 июля - новая дата акции Бессмертный полк во Владивостоке: как принять участие и где пройдет
Подготовка к Параду Победы 2020 во Владивостоке: когда начнется и как будет проходить
«Просто кратер посреди дороги»: во Владивостоке поступок мужчины вызвал восхищение
После смягчения режима от коронавируса в Приморье скончались двое пациентов
Такси в Уссурийске не уступило дорогу людям на пешеходном переходе
На Спасск-Дальний обрушился град
Прокуратура Владивостока проверит зоопарк, руководители которого бросили животных умирать
Потепление в Приморье начнется с середины недели
Владивостокскую каланчу — объект культурного наследия — городские власти сдают в аренду
Полеты над «русской Амазонкой» ограничил Минтранс РФ
Приморцы с болезнями сердца смогут удаленно наблюдаться у врачей во время пандемии
«Конкретной даты нет»: власти Приморья рассказали, как будут открывать предприятия
Олег Кожемяко в своем инстаграме обратился к народу по поводу снятия ограничений
Легендарные российские спортсмены поговорят по душам со студентами ВГУЭС
«Кто же будет виноват?»: элитный внедорожник спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке