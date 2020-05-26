26 Май 2020 2020-05-26T06:30:45+03:00

Как в Приморье реализуется «майский указ» президента? 00:00 00:00

В целях реализации в Приморском крае Указа президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Как реализуется у нас в крае «майский указ» сегодня расскажет Николай Игоревич Стецко, руководитель департамента проектного управления администрации Приморского края.

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В целях реализации в Приморском крае Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Как реализуется у нас в крае «майский указ» сегодня будем и выяснять. С нами на связи:Николай Игоревич Стецко, руководитель департамента проектного управления Администрации Приморского края