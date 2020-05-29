2020-06-02T06:34:23+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

В Приморье создана профессиональная команда по регби "Приморские Тигры"

В Приморье создана профессиональная команда по регби "Приморские Тигры"В Приморье создана профессиональная команда по регби "Приморские Тигры"

Эфир 29 мая в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

В Приморье создана профессиональная команда по регби "Приморские Тигры"

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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