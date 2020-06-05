2020-06-09T12:55:30+03:00
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Алексей САМУСЬКОВПолина СТЕПАНЕНКОСалават ГАЛИЕВ

Видовые площадки Владивостока, которым нужен свежий взгляд на благоустройство

Видовые площадки Владивостока, которым нужен свежий взгляд на благоустройствоВидовые площадки Владивостока, которым нужен свежий взгляд на благоустройство

Эфир 5 июня в 10:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Точки на карте: Видовые площадки Владивостока, которым нужен свежий взгляд на благоустройство

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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