2020-06-17T10:55:02+03:00
Больше ППравил
Алексей САМУСЬКОВПолина СТЕПАНЕНКО

Полезное питание летом и зимой: как правильно сушить ягоды, фрукты, зелень, грибы и овощи

Полезное питание летом и зимой: как правильно сушить ягоды, фрукты, зелень, грибы и овощиПолезное питание летом и зимой: как правильно сушить ягоды, фрукты, зелень, грибы и овощи

Эфир 17 июня в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Полезное питание летом и зимой: как правильно сушить ягоды, фрукты, зелень, грибы и овощи

00:00
00:00

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 32.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Сначала – краска, теперь – гвозди»: приморских водителей предупреждают об опасности на трассе
Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке
Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов
Синоптики обещают улучшение погоды в Приморье в четверг
Праздничный салют ждет жителей Владивостока 24 июня
Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке
Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей
Жителям Владивостока помогут сделать «Первый шаг к бегу»
Более 70 ординаторов и студентов медиков в Приморье помогают опытным врачам в борьбе с COVID-19
Творческий характер Владивостока соберут в письмах и рисунках
Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19 в Приморье скоро увеличится