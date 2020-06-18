2020-06-19T05:57:13+03:00
Точки на карте
Алексей САМУСЬКОВПолина СТЕПАНЕНКОСалават ГАЛИЕВ

Каким будет обновленный парк Минного городка?

Каким будет обновленный парк Минного городка?Каким будет обновленный парк Минного городка?

В эфире радио "Комсомольская правда" в программе "Точки на карте" обсудим, каким должен стать парк Минного городка во Владивостоке

Каким будет обновленный парк Минного городка?

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В эфире радио "Комсомольская правда" обсуждаем благоустройство парка Минного городка. Какие смелые идеи поступили от горожан, что ни при каких обстоятельствах нельзя делать с этой территорией и когда закончится масштабное обновление парка - это и многое другое выясняем в программе "Точки на карте" с блогером Полиной Степаненко и заместителем руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салаватом Галиевым.

Свои вопросы вы можете задавать во время прямого эфира по телефону +7 (423) 230-22-52, либо отправлять их на редакционный WhatsApp +7 (924) 000-10-03. Гости ответят на все ваши вопросы, а также расскажут свое видение концепции обновленного парка. Уже сейчас проходит интерактивный опрос, в котором любой желающий может высказать свое мнение по поводу благоустройства парка. Пройти опрос можно здесь.

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