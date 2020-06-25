25 Июнь 2020 2020-06-29T03:39:50+03:00

Александр Тютерев о новых законах, работе в условиях карантина и пчеловодстве в Приморье

Александр Тютерев о новых законах, работе в условиях карантина и пчеловодстве в Приморье 00:00 00:00

Завтра, 26 июня состоится очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. Очень насыщенная повестка ждет депутатов. А о том, какие самые важные решения были приняты на предыдущих заседаниях и как работается депутату в условиях карантина мы поговорим с Александром Викторовичем Тютеревым, депутатом Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместителем председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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