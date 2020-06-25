25 Июнь 2020 2020-06-29T03:39:37+03:00

Почему программа социальных контрактов стала такой популярной в Приморье? 00:00 00:00

Более 360 социальных контрактов заключило Правительство Приморья с жителями региона с начала года. Свыше 200 из них уже оплачено. Расходы бюджета на этот вид государственной поддержки составили почти 8 миллионов рублей. По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, большинство получателей обратились за помощью на основе соцконтракта в момент поиска работы. Около 150 получателей направили средства господдержки на выход из трудной жизненной ситуации.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Викторовна Красицкая расскажет все о социальном контракте: как его получить, на какой срок он заключается и куда можно направить выплаты.

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