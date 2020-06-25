25 Июнь 2020 2020-06-25T08:28:12+03:00

Старт радиомарафона «1 июля – День общероссийского голосования» 00:00 00:00

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, гражданам будут предоставлены дополнительные возможности для голосования: с 25 по 30 июня. Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" мы разыграем призы среди наших радиослушателей. Все, что нужно, это правильно ответить на вопросы, касающиеся конституции Российской Федерации.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.