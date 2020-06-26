2020-06-29T04:10:46+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

Какие вопросы обсудят на грядущем заседании Законодательного собрания Приморья?

Какие вопросы обсудят на грядущем заседании Законодательного собрания Приморья?Какие вопросы обсудят на грядущем заседании Законодательного собрания Приморья?

Эфир 26 июня в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Какие вопросы обсудят на грядущем заседании Законодательного собрания Приморья?

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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