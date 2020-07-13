13 Июль 2020 2020-07-13T08:45:51+03:00

Проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в Приморье 00:00 00:00

Прямой эфир радио Комсольская Правда Владивосток.

12 июля в нашей стране отмечали День рыбака. Для жителей Приморского края этот праздник всегда был и остается одним из самых главных, ведь большинство приморцев напрямую или косвенно связаны с рыбной отраслью.

ООО «Корякморепродукт» - российский производитель широкого спектра рыбопродуктов. Производственная база, а также представительство фирмы находится во Владивостоке, отлов рыбы ведется в восточной части Камчатки.

С нами в студии Александр Михайлович Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Корякморепродукт». Вместе с ним мы беседуем о проблемах отрасли и точках развития рыбной промышленности в регионе.

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