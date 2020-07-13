2020-07-13T08:45:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в Приморье

Проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в ПриморьеПроблемы и перспективы развития рыбной отрасли в Приморье

Эфир 13 июля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в Приморье

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Прямой эфир радио Комсольская Правда Владивосток.

12 июля в нашей стране отмечали День рыбака. Для жителей Приморского края этот праздник всегда был и остается одним из самых главных, ведь большинство приморцев напрямую или косвенно связаны с рыбной отраслью.

ООО «Корякморепродукт» - российский производитель широкого спектра рыбопродуктов. Производственная база, а также представительство фирмы находится во Владивостоке, отлов рыбы ведется в восточной части Камчатки.

С нами в студии Александр Михайлович Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Корякморепродукт». Вместе с ним мы беседуем о проблемах отрасли и точках развития рыбной промышленности в регионе.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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