2020-07-25T16:44:54+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

В Приморье открылась реабилитация для переболевших COVID-19, и как получить 10 миллионов на жилье в Приморье?

В Приморье открылась реабилитация для переболевших COVID-19, и как получить 10 миллионов на жилье в Приморье?В Приморье открылась реабилитация для переболевших COVID-19, и как получить 10 миллионов на жилье в Приморье?

Эфир 23 июля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

В Приморье открылась реабилитация для переболевших COVID-19, и как получить 10 миллионов на жилье в Приморье?

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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