Жителям Владивостока и Артема будет сделан перерасчёт за энергоснабжение

В ноябре из-за обрушившегося на Приморский край ледяного дождя, который стал причиной введения режима ЧС, серьезно пострадали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего часть жителей Владивостока и Артема были лишены энергоснабжения на длительное время. При этом потребление электрической энергии в жилых домах и квартирах не осуществлялось, что было зафиксировано приборами учета. Однако многие клиенты из-за транспортного коллапса, отсутствия сотовой связи и Интернета, не смогли своевременно сообщить показания приборов учета, период приема которых как раз пришелся на пик разгула стихии.

Все энергетические компании Группы РусГидро предпринимают максимальные меры по нивелированию последствий, нанесенных циклоном. В свою очередь ПАО «ДЭК» произведет перерасчет за электроэнергию, потребленную в ноябре, той группе населения, которой были выставлены счета за потребленный ресурс расчетным способом. Для своевременного и точного перерасчета энергокомпания обращается с просьбой к жителям о необходимости передачи показаний приборов учета с 20 по 25 декабря.

Наиболее быстрые способы передачи показаний:

- через сайт ПАО "ДЭК" без регистрации;

- через приложение OFFO (скачать приложение);

- по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный), через систему голосового распознавания;

- на сайте Vl.ru;

- через систему Viber;

- через "Личный кабинет";

- через мобильное приложение ПАО «ДЭК».

Перерасчет будет отражен в квитанциях, которые потребители получат в первых числах января, начисление будет отражено в графе «перерасчет» со знаком – (минус) к сумме перерасчета, что приведет к уменьшению итоговой суммы оплаты за потребленный ресурс. Клиенты, в домах и квартирах которых, приборов учета нет, перерасчет будет сделан в соответствии с нормативами платы за каждый день отсутствия энергоснабжения.

Помимо этого в начале декабря приморцы уже получили перерасчет от Теплосбыта Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») за горячую воду и отопление в связи с отсутствием коммунальных услуг по причине непогоды во Владивостоке.

Перерасчет отражен в квитанциях, которые потребители получили в первых числах декабря. Из оплаты исключены начисления за услугу ГВС и отопление в результате непредвиденного перерыва теплоснабжения домов, в период с 20 по 25 ноября.

По всем вопросам, связанным с перерасчетом можно обратиться по телефону: 8-800-234-77-77.