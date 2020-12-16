«Не верится, что это сделала труба»: в пригороде Владивостока появился ледяной дворец Снежной королевы

Высота ледового замка примерно 4 метра. Фото: Юлия Ткачук.

Если вы думаете, что дворец Снежной королевы – это лишь часть сказки, и увидеть его в реальной жизни - за гранью фантастики, то вам придется удивиться. Настоящий ледовый замок был найден в пригороде Владивостока в районе Спутника. Только вот смастерил этот дворец не человек. Да и сказать, что все лавры принадлежат природе тоже нельзя. На этот раз скульптор-архитектор нечто иное. Течь водопроводной трубы плюс декабрьская стужа сделали свое, и там вырос ледовый островок, со «стеклянными» горками.

Белоснежный остров изо льда - идеальное место для зимнего фото. Фото: Юлия Ткачук.

Но больше всего внимание привлекает не сам остров, а снежный замок королевы. Лед преобразовался в дивную форму и превратился в настоящий дворец из сказки. У него даже корона есть на крыше. Зрелище незабываемое, а эмоции непередаваемые - признаются очевидцы. Разумеется, увидеть такое воочию поспешили десятки приморцев.

- Мы сначала увидели этот замок в новостях. Так и решили с друзьями поехать туда, чтобы увидеть все своими глазами. Добраться к месту не так сложно. Даже если у вас низкая машина. Дорога займет примерно 40 минут, если выезжать из центра города, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Юлия Ткачук. – Никто из моих друзей еще ни разу не был у этой пещеры. Уже в пути мы увидели машины, которые ехали обратно, поняли, что в верном направлении. А потом заметили и сам островок. Первая мысль была: «Наконец-то нашли». Признаться, издалека меня все это не очень впечатлило, но когда я подошла, ближе увидела невероятную красоту. Это просто какой-то сказочный ледовый городок. Не верится, что это сделал труба. Настоящий дворец. Высота, наверное, около 4 метров. Если присмотреться, то можно увидеть и корону.

Нужно уметь крепко стоять на ногах - там жутко скользко. Фото: Юлия Ткачук.

Юлия признается, что в тот день на островке кроме них была еще одна семья. Но и день был будний, поэтому очереди не выстраивались. Памятные снимки на фоне ледяных глыб все же удалось сделать. Теперь подписчики расспрашивают Юлию, как же добраться до этого сказочного места. Сама же дальневосточница предупреждает, чтобы получить красивые фотографии, придется постараться устоять на ногах, потому что там адски скользко.