Тащил за собой, а потом потерял сознание. Рыбак из Приморья преодолел 13 километров по морю, пытаясь спастись

Любители подледного лова продолжают рисковать собственной жизнью в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Рыбалка в Приморском крае закончилась настоящей трагедией. Двум приятелям пришлось бороться за жизнь. Мужчины провались в полынью, выйдя на неокрепший лед. К сожалению, стихия оказалась сильнее.

Несмотря на предупреждения специалистов о запрете выхода на тонкий лед, два приятеля решили попытать удачу на зимней рыбалке в районе полуострова Песчаный в бухте Мелководная. Именно здесь недавно утонули сразу три человека, но чужие ошибки учат не всех. Мужчины отошли от берега и планировали насладиться рыбалкой, но в какой-то момент произошло непредвиденное – оба провалились в полынью. Выбраться из нее товарищи тоже пытались вместе, но не удалось.

Как уже позже расскажут очевидцы, обессиленный рыбак каким-то чудом смог добраться до Хасанского района Приморья, а это около 13 километров по льду. Мужчина увидел людей и потерял сознание. Обеспокоенные свидетели вызвали скорую помощь из ближайшего поселка Барабаш. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, пострадавшего с диагнозом «переохлаждение» в срочном порядке отвезли в Хасанскую районную больницу, где он лечится до сих пор. По словам рыбака, он пытался плыть и тащить за собой приятеля. Сначала знакомый тоже старался грести и даже поддерживал разговор, чтобы не потерять контакт. Но спустя какое-то время ответа уже не последовало. В ледяной воде рыбак и не понял, как потерял руку напарника.

Тело рыбака 1956 года рождения смогли обнаружить лишь спустя 6 суток. Сначала поиски вели полицейские, а после по просьбе правоохранителей к ним подключились спасатели. Обследованием акватории в районе Песчаного, где и была злосчастная полынья, занялась водолазная группа Владивостокского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России. За 2 дня специалисты совершили 8 спусков и осмотрели больше 1000 квадратных метров. 16 декабря тело погибшего удалось найти.

В поисковой операции участвовали 5 специалистов. Фото: dvrpso.ru

Спасатели призывают местных жителей соблюдать правила безопасности, не выходить и, тем более не выезжать на лед. Чтобы прервать череду смертей, необходимо просто проявить благоразумие. Стоит отметить, что согласно статье 3.12 закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ, за прогулку по ледяной акватории предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Выезд на лед грозит водителю штрафом от 1000 до 3000 рублей. А должностным лицам, совершившим правонарушение, придется раскошелиться на сумму от 20 000 до 50 000 рублей. И, если деньги можно заработать, то жизнь не купишь, так что лучше не рисковать.

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