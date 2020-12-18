«Я была в шоке – меня окружили 8 псов, а поблизости не было никого»: свора бездомных собак напала на девушку во Владивостоке

Девушка предупреждает горожан об опасности и просит быть бдительными в этом районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье участились случаи нападения бездомных собак. На этот раз происшествие случилось почти в центре Владивостока 12 декабря. Людмила шла в районе дома номер 3 по Аксаковской. Другой дороги к месту, куда она шла, нет – путь один. Внезапно издалека она услышала лай собак. Он доносился с территории огороженной стройки. Девушка признается, что не стала даже смотреть в ту сторону. От страха она прибавила темп, но спустя несколько секунд свора появилась в метрах 10 от нее.

- Лай продолжился, я на них не реагировала и не выполняла никаких действий, просто шла несколько быстрее. В какой-то момент одна из собак резко сменила траекторию в мою сторону и подбежала сзади. За ней ринулись все остальные. Около 8 штук, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Людмила Кузьмина. - Собаки меня окружили, начали лаять и пытаться укусить. Я на них начала топать и отгонять, а сзади, та что первая подбежала, уже кусала. Укусила за ботинок и ноги. 1 нога вообще не пострадала, а вторую укусила покрепче. Остался явный след - царапины от зубов.

Собака схватила Людмилу за ногу. Фото: Предоставлено героем публикации

Людмила говорит, что хорошо запомнила собак, на одной из них даже был ошейник. К счастью, на помощь вовремя подоспели проезжающие мимо автомобилисты. Девушка вспоминает, что как только собаки ее окружили, 3 машины свернули с дороги, заблокировали подъезд к ней и отогнали стаю. Больше всех помогла женщина-водитель, которая напугала псов и спросила, не нужна ли Людмиле помощь. Та была в шоке, поэтому скорее убежала с места происшествия.

В травмпункт девушка не стала обращаться, но предупреждает горожан об опасности. Фото: Предоставлено героем публикации

- Второй ужас начался, когда я возвращалась обратно. Сначала собак не было видно, и я планировала аккуратно пройти, но я ошиблась – они опять появились. Прошли в 5 метрах от меня, переходя мне дорогу и, заходя на территорию стройки музейно-театрального комплекса, я с ужасом отступила, - говорит Людмила. - Меня они не заметили. Спустя минут 10 я встретила пару, идущую вверх на Аксаковскую, и прошла с ними. Опять пришлось понервничать и от греха подальше быстро зайти в помещение.

Девушка говорит, что не стала обращаться в травмпункт, как и в полицию. Единственное, почему она решила придать огласке инцидент – чтобы предупредить других людей об опасности, ведь на ее месте мог оказаться ребенок.