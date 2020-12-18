Как ходили, так и будем ходить: любитель подледного лова рассказал, почему рыбаки выходят на неокрепший лед

Рыбаки выходят на лед не только за уловом, но и за адреналином Фото: Милана СОКОЛ

Несмотря на тонкий и хрупкий лед, почитатели зимней рыбалки не оставляют попыток заняться любимым хобби. Запреты и предупреждения экстренных служб остаются незамеченными любителями зимней рыбалки в Приморье. Мы решили выяснить, почему любители подледного лова игнорируют запреты и продолжают из года в год рисковать не только своим имуществом, но и собственной жизнью.

По информации регионального МЧС, на сегодняшний день лед окреп только в бухте Новик - здесь рыбаки могут без каких-либо опасений заниматься любимым делом. Правда машину придется оставить на берегу, ведь выезд на лед на автомобиле запрещен. Однако, приморцы уже сейчас рыбачат там, где лед пока еще неустойчив.

Андрей Галицких утверждает, что перед тем, как выбрать место, рыбаки ведут разведку

- Мы выходим на лед и, основываясь на своем личном опыте, выясняем, где именно он крепок. Бурим его, проверяем, трещит или нет, то есть оцениваем риски. И только после этой оценки приступаем непосредственно к рыбалке. Лед уже кое-где встал, и там можно спокойно выходить на рыбалку без особого риска, - говорит рыболов-любитель.

Андрей прекрасно осведомлен о существующих ограничениях, но считает, что эти нормы просчитаны с запасом.

- Норма всегда усреднены и высчитываются с запасом для того, чтобы на сто процентов огородить людей от неприятностей на льду. Но по факту есть и другие мнения, в том числе, как бы это ни было печально, есть и потери среди рыбаков из-за этого другого мнения. Рыбалка такая вещь, что мы не можем не идти, не можем не оценивать риски. Это нас тоже привлекает, а порой даже больше, чем сам возможный улов. Кто не рискует, тот не ест корюшку, - констатирует Андрей.

Есть еще один фактор, из-за чего рыбаки рискуют своей жизнью, выходя на неокрепший лед. Он уже связан с самим уловом.

- Первая корюшка активнее всего ловится под тем первым, еще где-то неокрепшим льдом. Когда лед основательно встанет по всему заливу, за корюшкой придется уже основательно побегать, и поймать ее уже будет достаточно проблематично. Мы же выходим не только за эмоциями, но и за уловом, а такую свежую рыбу мы нигде не купим. А если говорить о рисках, то нужно понимать, что со времен зарождения человека он всегда рисковал. Это у него в крови, человек - охотник, человек - рыбак. Мы же выезжаем на дороги и тоже порой попадаем в неприятности, получаем адреналин, и нас это никак не останавливает, - говорит Андрей Галицких.

Каким бы ни был риск выхода на неокрепший лед, любители зимней рыбалки в большинстве своем все же не забывают о мерах безопасности. Помнят они и о других людях, которые по незнанию выходят на опасный лед слишком далеко. Андрей Галицких неоднократно сам останавливал новичков, понапрасну рискующих своей жизнью, ведь, к сожалению, не все они знают о базовых принципах безопасности.

- Всегда нужно иметь с собой обычную веревку. Она занимает не так уж много места, порой, конечно, ее носить не очень удобно, но это тот предмет, который может спасти жизнь. И обязательно, чтобы всегда под рукой был бур и верный товарищ, который может тебя спасти. Самому по первому и последнему льду категорически нельзя ходить. И если вы попали в воду, не стесняйтесь, раздевайтесь до трусов. Иногда это помогает, ведь рыболовная амуниция при намокании весит десятки килограмм, она как раз тянет на дно. Ну и физическая активность, занятия спортом, об этом тоже нельзя забывать. Если сомневаетесь, ищите тех, кто давно занимается зимней рыбалкой и учитесь у них, перенимайте их опыт, - дал советы Андрей Галицких.