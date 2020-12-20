Горячие парни в «трусах» и касках. «Мотоотморозки» устроили заезд по Владивостоку

Ребята развеялись сами и повеселили других. Фото: motodvd.ru

Не все сразу поняли, что происходит, заметив накануне на дороге Владивостока полуобнаженных мотоциклистов. Немногочисленная, но веселая компания прокатилась вдоль Светланской – от центра до цирка. На протяжении всего пути следования ребят провожали удивленными взглядами. Оно и понятно, на улице мороз, а на экстремалах лишь шлемы, да шорты.

Форма одежды - красные шорты. Фото: motodvd.ru

Байкеры Приморья, не изменяя традициям, решили собраться, не взирая на пандемию и другие трудности. Как оказалось, заезды с шуточным названием «Мотоотморозки», традиционно проводятся каждый год, начиная с 2013-го.

– Можно сказать, что мероприятие создано для поднятия настроения и боевого духа. Зимой мотоциклисты практически не катаются, в связи с погодой. А тут есть возможность завести свои байки и повеселиться всем желающим. Люди едут сигналят, улыбаются – сплошной позитив, – поделился идейный вдохновитель «Отморозков».

Пробег стартовал из центра Владивостока. Фото: motodvd.ru

По словам организатора, ребята дружно прокатились по центральным улицам, при этом не нарушали правила дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД к подобным заездам относятся лояльно. После поездки с ветерком байкеры отправились в сауну, чтобы не простудиться. Заявки на участие в этом году подавали гораздо больше желающих, но кто-то заболел, кто-то просто не смог. Мотоциклисты надеются, что следующей зимой состав снова будет более многочисленным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14