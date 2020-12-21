С дедовой двустволкой. В Приморье вооруженный парень расстрелял ларек с шаурмой на глазах у толпы – очевидцы

Мужчина вышел из авто с ружьем Фото: принтскрин видео.

В популярном паблике Приморья появилось видео, глядя на которое можно подумать, что вернулись лихие 90-ые. Среди бела дня, на глазах у очевидцев, парень в медицинской маске вышел из авто с ружьем и начал палить по киоску, не взирая на то, что рядом стояли люди. По словам свидетелей, криминальная история произошла в Черниговском районе Приморья, в ПГТ Сибирцево, достоверность этой информации сейчас проверяет полиция.

Благодаря записи камеры уличного наблюдения видно, как к продуктовым павильонам подъезжает белый седан без переднего бампера. В выходной в центре поселка было довольно многолюдно, но это ничуть не смутило «крутого гангстера». Парень уверенно вышел из авто и прямиком направился к одной из торговых точек. Увидев вооруженного человека, молодежь, стоящая поблизости, бросилась в рассыпную. Оно и понятно, вероятность попасть под пулю в этот момент была немаленькая. Заключительным аккордом съемки стал выстрел в открывшуюся дверь, из которой, судя по всему, кто-то пытался выйти для разборок.

Как уверяют местные жители, все пули угодили в киоск с шаурмой. Что именно стало причиной конфликта, теперь выяснят полицейские. Не исключено, что такими негуманными методами местные решили продиктовать правила торговли и «сотрудничества» хозяевам торговой точки. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, отметили, что все обстоятельства выясняются.

– Да что бы там не произошло у него с этим ларьком … В смысле это, что вообще такое? Захотел взял ружье и пошел стрелять. Так и еще посмотрите, второй неадеквашка за рулем, который его привез, тоже видимо считает, что это норма . Бедные люди, которые рядом стояли, представить сложно, какой страх они испытали, я очень надеюсь, что все живы, – негодуют в социальных сетях приморцы.

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