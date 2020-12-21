Новогодние лекции и выставки 2020-2021 во Владивостоке: праздничная афиша

Празднование во Владивостоке Нового года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тематические новогодние выставки и лекции 2020-2021 во Владивостоке начнут свою работу еще до наступления праздника.

26 декабря в Мемориальном доме-музее семьи Сухановых пройдет лекция на тему: «Русский мороз — двигатель народной жизни» (7+). Мороз на Руси наши предки называли Студенцом, Трескуном, Калинником. Он был и Морозко, и Дедом Морозом, и Морозом Ивановичем, и имел еще множество иных имен и прозвищ. Его нередко представляли в виде человека, фигура которого поистине загадочна. Этому таинственному персонажу и посвящена авторская лекция Марина Иов. Продолжительность лекции: 1-1,5 часа. Необходима предварительная запись. Дополнительная информация по телефону: 8 (423) 243-28-54.

До 6 января в Музейно-выставочном центре (ул. Петра Великого, 6) можно будет посетить лекцию на тему «Новогодние хроники старого Владивостока» (16+). Участники мероприятия с помощью страниц дореволюционной газеты «Владивосток» узнают, как проходили новогодние и рождественские праздники в городе в начале ХХ века. Продолжительность: 1 час. Необходима предварительная запись. Дополнительная информация по телефону: +7 (423) 222-50-77.

До 26 декабря в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (Пушкинской, 25) проходит новогодняя выставка изделий лучших рукодельных мастеров Владивостока и Приморского края «Рукодельные чудеса». Работы созданы в различных техниках и из самых различных материалов: изысканные украшения, необычные игрушки, уникальные сувениры и неповторимый декор интерьера, натуральные лакомства и стильные аксессуары. Вход бесплатный. Телефон для справок: +7(423) 226-56-46.

В канун Нового Года и Рождественских праздников антикварная галерея «Раритет» (Посьетская, 28) открыла экспозицию коллекции уникальных открыток русской художницы Елизаветы Бем (1843 — 1914). В конце ХIХ — начале ХХ веков работы Бем были широко известны не только в России, но и за рубежом. Благодаря ее таланту, открытки, иллюстрирующие русские народные пословицы, поговорки стали невероятно популярны во всем мире. Большой выставочный проект «Раритета», посвященный творчеству Елизаветы Меркурьевны, открывается серией открыток с зимней тематикой. Вход бесплатный. Справки по телефону: +7(423) 241-21-21.

До 31 января 2021 года в Доме чиновника Суханова работает выставка «Игрушки из подушки» (6+), посвященная ватной елочной игрушке. Экспозиция прокладывает мостик между прошлым и настоящим этого праздничного украшения. Представлены новогодние украшения из фондов Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, изготовленные вручную в артелях в 1930–1950 годах, а также произведения современных мастеров декоративно-прикладного искусства из Владивостока и Находки. Ватная игрушка была главной на елках страны с конца XIX века и до 1950-х годов. В 2010-х годах мастера из разных концов России начали возрождать и развивать это новогоднее ремесло. Справки по телефону: +7(423) 243-28-54.

В Большом зале Приморской краевой библиотеки имени Горького до 15 января открыта выставка «Снегурочка. Зимняя сказка» (0+). Она проходит в рамках работы клуба русских традиций и фольклора «Светелка». Вся выставка посвящена одному фольклорному персонажу — Снегурочке. С уникальной героиней новогодней мифологии связано множество загадок. На них ответят создатели выставки с помощью открыток, книжек, фигурок, изображений Снегурочки. Также на выставке можно увидеть костюмы Снегурочки, детали ее наряда — головной убор, ожерелки, накосники... Все они — ручная работа клуба «Золотая нить».

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