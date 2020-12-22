График работы медицинских учреждений Владивостока на Новый год 2021

30-31 декабря поликлиники Приморья будут работать по графику рабочего дня
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Медицинские учреждения Приморья, в том числе и Владивостока, в Новый год 2021 будут принимать пациентов. Режим работы амбулаторных инфекционных центров и поликлиник сообщили представители краевого министерства здравоохранения.
«Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад», — уточнили специалисты.
Режим работы амбулаторных инфекционных центров:
31 декабря — все инфекционные центры, в том числе круглосуточные, будут работать до 20 часов.
С 1 по 10 января все АИЦ Приморского края работают по графику.
Режим работы поликлиник:
30-31 декабря — по графику рабочего дня.
2 января — с 9.00 до 15.00
4 января — с 9.00 до 18.00
6 января — с 9.00 до 18.00
8 января — с 9.00 до 18.00.
Далее работа продолжится по текущему графику работы медучреждений.
Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.
Представители минздрава подчеркивают, что каждый приморец сможет получить своевременную медицинскую помощь.
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