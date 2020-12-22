График работы медицинских учреждений Владивостока на Новый год 2021

30-31 декабря поликлиники Приморья будут работать по графику рабочего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские учреждения Приморья, в том числе и Владивостока, в Новый год 2021 будут принимать пациентов. Режим работы амбулаторных инфекционных центров и поликлиник сообщили представители краевого министерства здравоохранения.

«Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад», — уточнили специалисты.

Режим работы амбулаторных инфекционных центров:

31 декабря — все инфекционные центры, в том числе круглосуточные, будут работать до 20 часов.

С 1 по 10 января все АИЦ Приморского края работают по графику.

Режим работы поликлиник:

30-31 декабря — по графику рабочего дня.

2 января — с 9.00 до 15.00

4 января — с 9.00 до 18.00

6 января — с 9.00 до 18.00

8 января — с 9.00 до 18.00.

Далее работа продолжится по текущему графику работы медучреждений.

Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.

Представители минздрава подчеркивают, что каждый приморец сможет получить своевременную медицинскую помощь.

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