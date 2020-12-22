«Мальчик без сознания, скорая увезла»: водитель внедорожника переехал ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке

По факту аварии уже проводится проверка. Фото: instagram/vdk.nadzor.

Авария случилась сегодня, 22 декабря, утром на Океанском проспекте. Ребенок, на вид около 8 лет, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора на пешеходном переходе. По предварительным данным, пожилой мужчина, за рулем Suzuki Jimny, сбил мальчика и проехал по верхней части его туловища. Свидетели ДТП стали кричать, чтобы привлечь внимание автомобилиста. Тогда мужчина остановился, он даже не понял, что сбил ребенка.

Как сообщают пользователи сети, скорая помощь приехала практически мгновенно. Школьника погрузили в машину. Он был без сознания. В интернете также распространилась информация о том, что мальчик скончался, однако эти сведения не нашли подтверждения.

- По факту ДТП проводится проверка, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку. – Предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По нашим данным, ребенок жив.

Известно, что 75-летний водитель имеет 28-летний стаж управления машиной. В этом году он ни разу не привлекался к административной ответственности.

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