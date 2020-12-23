Дальневосточные ученые: «Терминал Астафьева» показывает пример защиты окружающей среды

Ученые оценили работу Терминала Астафьева

Навес над зоной выгрузки железнодорожного фронта – уникальная конструкция для портов Дальнего Востока. Его ввод в эксплуатацию в следующем году станет финалом четвертого этапа программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. За годы выполнения этой программы на предприятии внедрено максимально возможное число наилучших доступных технологий по защите окружающей среды. Оценить уже сделанное пригласили дальневосточных ученых-экологов: президента Тихоокеанской Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Александра Агошкова и директора департамента общественного здоровья и профилактической медицины Школы биомедицины ДВФУ Павла Кику.

- Увеличена высота пылеветрозащитных ограждений, введены в эксплуатацию масштабная система пылеподавления и пылеорошения, конвейерная линия закрытого типа и судопогрузочная машина «Телестак»; внедрен сбор информации о производственном процессе в центре управления предприятием, контроль за состоянием воды и воздуха ведет собственная сертифицированная лаборатория. Сейчас реализуют четвертый этап программы модернизации: строительство навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Наиболее пылящую зону выгрузки мы накрываем укрытием высотой до 39 метров, и за счет этого будут созданы условия для минимизации пыления во время выгрузки, - доложил Роман Калашников, директор по надзору за экологией АО «Терминал Астафьева».

Работа в центре управления предприятием

Для профессора Инженерной школы ДВФУ Алексанра Агошкова это уже третий визит на «Терминал Астафьева» за последние пять лет – все ключевые изменения в области охраны окружающей среды произошли буквально у него на глазах.

- Могу сказать, что поражен теми объемами работ, которые сделаны. Главное – фактор защиты от тех ветров, которые срывают пыль с промышленной площадки и разносят ее. Это мощнейшая ветрозащита и строящийся сейчас навес. Это будет интересное решение, которое экологически безопасно и похоже на решение с закрытой перевалкой, с помощью которого полностью закроют процессы перегрузки угля. Это мощная работа, такой работы не сделал ни один терминал, который мы наблюдаем в Находке. Это большие вложения, которые снимут вопросы про охрану окружающей среды и здоровую обстановку для жителей. Хотелось, чтобы рядом расположенные терминалы минимально попытались сделать то же самое, - поделился Александр Агошков.

Самым важным из увиденного на экскурсии по терминалу для Павла Кику стали данные сертифицированной лаборатории. Измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Что подтверждает эффективность проводимых предприятием мер и многомиллионных вложений.

Так выглядит изнутри центр управления предприятием

- Мне очень хочется описать увиденное здесь, как «Космический комплекс». Потому что здесь самые передовые технологии, которые можно использовать для создания условий работы и жизнедеятельности человека. Чтобы и здоровье сохранялось, и человек нормально работал. Отрадно, что такие предприятия показывают другим, как надо делать и идти дальше, - рассказал Павел Кику.

«Терминал Астафьева» плотно сотрудничает с учеными Инженерной школы ДВФУ. Экологи регулярно проводят мониторинг воды в бухте Находка у причала предприятия и состояния окружающей среды вокруг территории. Такая совместная работа с учеными ДВФУ продолжается и далее на постоянной основе.