Жизнь тяжело раненого тигренка спасли в Приморском крае

Раненого тигренка нашли в лесах севера Приморья 22 ноября. Фото: пресс-служба "Центр "Амурский тигр"

Маленького хищника, которому не исполнилось еще и полугода, изъяли с разрешения Росприроднадзора из дикой природы 22 ноября в одном из северных районов края. О том, что животное возможно нуждается в помощи сообщили в Службу охотнадзора пограничники, обнаружившие на обочине дороги окровавленные следы молодого амурского тигра.

Вскоре малыш был обнаружен и доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в село Алексеевка. Там его уже ждали специалисты Службы охотничьего надзора, МРОО «Центр «Тигр», Центра «Амурский тигр» и Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Специалисты нашли у хищника травмы мягких тканей и сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, перелом кости плюсны на задней лапе. Тигренку обработали раны, сделали рентген, ввели противовоспалительные препараты и витамины, а также взяли необходимые анализы.

Операцию маленькому хищнику сделали в реабилитационном центре в селе Алексеевка. Фото: пресс-служба "Центр "Амурский тигр"

28 ноября в операционной Центра "Тигр" прошла первая операция. За 4,5 часа хирурги травматологического профиля Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан совместно с ветеринарами провели протезирование поврежденной лапы металлическими спицами и пластинами. Также были сшиты мышечные и кожные ткани конечности.

20 декабря на повторной операции часть металлических спиц, которые устанавливались как временные, извлекли.

Молодому тигру провели протезирование поврежденной лапы металлическими спицами и пластинами. Фото: пресс-служба "Центр "Амурский тигр"

Пока медики занимались лечением, представители Службы охотничьего надзора и Центра «Амурский тигр» по характеру полученных травм и найденным в тайге уликам расследовали, что случилось с юным хищником.

— Достоверно установлено, что тигренок получил травмы от когтей и клыков взрослого тигра. Если нанесенные когтями травмы были не опасны для жизни, то множественные переломы костей правой передней конечности обрекали тигренка на неминуемую гибель. Спасибо сотрудникам Погрануправления за своевременный сигнал, а Службе охотничьего надзора за оперативное спасение малыша. Особенная благодарность врачам Владивостокской клинической больницы № 2, которые в свои выходные нашли время, и не только спасли тигренка от верной смерти, но и «соединили» сломанные кости, обеспечив их подвижность, — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Из-за металлических спиц в лапе тигренок, в честь персонажа комикса, получил кличку Росомаха. Спасшие его люди надеются, что и регенерация организма у Росомахи будет такой же быстрой, как у тезки-супергероя.

Как сообщает пресс-служба "Центра "Амурский тигр", в 2015 и 2018 годах специалисты уже пытались спасти тигров с подобными травмами, но, увы, животные не выжили. На этот раз у врачей большие надежды на успех.

— Можно констатировать, что костная мозоль нарастает хорошими темпами, нам удалось купировать воспалительный процесс, раны уже зажили. На сегодняшний день прооперированная конечность уже опороспособна. Пока рано давать прогнозы, но есть огромная надежда на полное восстановление функции лапы, ведь от этого зависит, сможет ли тигренок в будущем вернуться в дикую природу, — прокомментировал ход лечения травматолог-ортопед Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак.

По мнению начальника Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края Алексея Сурового, жизнь тигренка удалось спасти благодаря слаженной и оперативной работе государственных и общественных природоохранных организаций.

— Пограничники оперативно просигнализировали о подозрительных следах, инспекторы оперативно отреагировали, быстро нашли и доставили нуждающееся в помощи животное в реабилитационный центр, где уже все было готово для оказания ему экстренной ветеринарной помощи и так далее. Все, кто принимал участие в спасении тигренка, сработали ответственно и профессионально, благодаря их самоотверженному труду удалось сохранить жизнь краснокнижного животного, это дорогого стоит, — считает Алексей Суровый.

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