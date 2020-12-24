До главного праздника года осталась всего неделя. Новый год ждут все и особенно дети. Однако некоторым ребятишкам не повезло в это время оказаться на больничной койке. Для того, чтобы не лишать их волшебства, Дедушка Мороз, его внучка Снегурочка и маскот партии «Единая Россия» белый медведь пришли в Краевую детскую клиническую больницу №1, где спели и сплясали под стенами медучреждения. Дети наблюдали за всем из окон своих палат, а разговаривали через телефон. Подарки юным пациентам передали врачи. Корреспондент «КП – Владивосток» также побывал на этом трогательном мероприятии, которое проводится в рамках партийной акции «Новогодние окна чудес» при помощи Фонда «Сохрани жизнь».Создание новогоднего настроения началось в 10 утра. Дети украсили окна рисунками и снежниками и уже ждали Деда Мороза со Снегуркой. Внутрь больницы гостям попасть не удалось из-за коронавирусных ограничений. Однако это не помешало создать праздничное настроение.«Год у нас непростой, и из-за пандемии никого не пускают в больницу, особенно в онко-гематологический центр. Но дети остаются детьми, а Новый год – это самый волшебный и долгожданный праздник, когда все верят в чудо и сказку. Мы не могли не сделать это чудо нашим деткам. Несмотря ни на что, мы нашли способы», - поделилась директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.Сказочные персонажи включили музыку погромче и начали петь, однако пластиковые окна не пропускали звук. Тогда Светлана Горковенко созвонилась с персоналом больницы, и дети слушали песни и играли в игры через телефон.Дед Мороз Николай Индралиев рассказал, что подобным образом они уже поздравляли детей.«Мы понимаем, насколько каждому ребенку важен праздник. Он должен быть у каждого! Не важно, где он находится и в каком он состоянии. Это же праздник счастья, любви и доброты», - отметил волшебник и стукнул им три раза о землю, чтобы все горести и напасти ушли.«Дедушка Мороз и Снегурочка тогда настоящие, когда в сердечке отзывается, елкой пахнет, гирлянды мигают, мама вкусный торт печет, ну или повара вкусную булочку испекли», - добавила Снегурочка Анна Индралиева.После выступлений под окнами сказочные гости, белый медведь и члены партии \\"Единая Россия\\" передали в больницы подарки. Детям их раздадут врачи.«В коробках игрушки и конструкторы Lego, развивающие и мягкие игрушки, раскраски и различные картинки», - поделился главный специалист орготдела партии Александр Тарасенко.А вот сладких подарков не оказалось, так как у детей назначено специальное питание.Наибольшую радость вызвали несколько наборов Lego от депутата краевого Законодательного собрания, единоросса Игоря Чемериса. Он также передал в отделения больниц новогодний концерт участников краевого онлайн конкурса «Заря Приморья», проведенного в 2020 году в рамках Партийного проекта «Крепкая семья». Яркий концерт и любимую детьми музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити» подготовила и передала в больницы руководитель студии вокала Алена Вазерова.«Сегодня был праздник для детей краевого онко-гематологического центра и для деток всего стационара, в том числе и хирургических отделений. Они смогли увидеть Деда Мороза, Снегурочку, красивого белого мишку из своих окон. Несмотря на то, что мы живем в другое время, и действует особая эпидемиологическая обстановка, праздник все равно к нам приходит. Жизнь продолжается. Детишки все равно должны радоваться тому, что Новый год наступает. Это чудо, это праздник. Новый год всегда несет нам самые лучшие новости и подарки», - отметила главный врач КДКБ №1 Надежда Горелик.После поздравлений команда сказочных персонажей отправилась в другие медицинские учреждения, где детей лечат от Covid-19.Добавим, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой «Единая Россия» внесла коррективы в информационное сопровождение новогодних праздничных мероприятий с участием детей. Среди тех, кто ждёт исполнения мечты, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неполных семей. Мероприятия для детворы проходят на открытом воздухе, с соблюдениями мер санитарной безопасности. Акции «Новогодние желания», «Ёлка желаний», «Праздник для особенных детей», «Ёлка в больнице» с участием членов фракции «Единой России» и сторонников партии проходят в эти дни по всему Приморью. Депутаты, представители деловых кругов и общественных организаций поздравляют детей и дарят им подарки.Во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» участвуют руководство «Единой России», депутаты всех уровней, а также весь актив партии в регионах. Акция проводится ежегодно с 2018 года. Её цель – подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около восьми тысяч желаний. Присоединиться к акции и подарить детям чудо сможет любой желающий – отдельные граждане, компании и предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения.