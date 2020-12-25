Новая коронавирусная инфекция продолжает бушевать в Приморье. И под ударом болезни оказываются те, кто борется с ней. Несмотря на все меры предосторожности, защитные костюмы и профессионализм – война с неизученным врагом иногда оказывается проиграна.Очередной жертвой пневмонии, которая судя по всему, развилась на фоне коронавируса, стала работница скорой помощи Партизанска. По словам близких, 67-летняя сотрудница почувствовала недомогание в прошлую пятницу. У Елены поднялась температура и началась одышка. Опытный медик, понимая, с чем может иметь дело, сразу начала лечиться. Правда сначала самостоятельно, не прибегая к помощи коллег. Однако состояние стремительно ухудшалось.В выходные больная потеряла обоняние и вкус, да и температуру сбить не удавалось. Женщина обратилась в скорую помощь и согласно маршрутизации в срочном порядке ее отвезли в инфекционный госпиталь в ближайший город – в Находку. Как оказалось, на тот момент состояние уже было критическое. КТ показало большое поражение легких, а уровень насыщения крови кислородом уже был значительно ниже нормы. На протяжении нескольких дней за жизнь пациентки бились врачи из реанимационного отделения. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти женщину не удалось.Коллеги отзываются о Елене, как о специалисте с большой буквы. Близкие отмечают, что она была заслуженным работником здравоохранения РФ, с колоссальным опытом и официальными наградами. «Настоящий живчик, которая могла дать фору молодым», – рассказывают представители медицинского сообщества Партизанска. Специалист делилась своими знаниями со всеми, кто только начинал свой профессиональный путь на скорой. По словам горожан, к Елене Ивановне обращались за советом или помощью не только по работе, и она никогда не отказывала.Коллеги и редакция «КП» выражают искренние соболезнования семье погибшей.Напомним, что в конце ноября коронавирус погубил еще одного опытного врача из Партизанска. Специалист по ФГДС вел прием в двух медучреждениях города, в том числе работал с детьми. Стоит отметить, что несколько сотрудников СМП города сейчас также находятся на лечении в госпиталях. В очередной раз хочется подчеркнуть, что при малейшем недомогании нужно обращаться за профессиональной помощью. Болезнь еще до конца не изучена и крайне коварна. К сожалению, фатальные последствия могут наступить очень быстро.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14