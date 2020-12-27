В популярном инстаграм-паблике города Артема разместили видеозапись неудачного запуска фейерверка. Главное действующее лицо - парень в белой футболке.Молодой человек зажег петарду, но ему, судя по всему, не удалось сразу закрепить ее в правильном положении. Пытаясь исправить оплошность, он терял драгоценные секунды, и по итогу фитиль догорел прежде, чем весельчак отбежал на безопасное расстояние.Только по счастливой случайности парень остался целым и относительно невредимым. По словам свидетелей происшествия, молодой человек получил только ожоги.Инцидент произошел в конце этой недели в Артеме.- Запуск мог оставить человека и без глаз, и без рук. Но сильные ожоги - тоже серьёзное предупреждение для тех, кто пытается геройствовать, пренебрегая требованиями безопасности, - пишет подписчик паблика.В связи со случившимся, жителей призывают подходить к запуску праздничных фейерверков с осторожностью. Ну или хотя бы соблюдать инструкцию.- Друзья, берегите себя! Покупайте фейерверки только у проверенных продавцов и соблюдайте инструкции, - пишут пользователи интернета.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14