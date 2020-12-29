Считанные дни остались до новогодних праздников. Пожалуй, в этом году в чудеса верят не только дети, но и взрослые, надеясь, что тяжелый год Крысы поскорее уйдет, забрав с собой все плохое. Високосный 2020 войдет в историю, как год пандемии коронавируса, которая повлияла на все сферы жизни, заставив подстраиваться под новые реалии. Подводя некие итоги, хочется отметить самые запоминающиеся происшествия, которые случились в Приморье за 12 месяцев. А вспомнить, к сожалению, действительно есть что.Болезнь в цифрахС начала эпидемии многие жители края даже не верили в существования болезни. Любители теории заговора не хотели носить маски и разыскивали в соцсетях тех, кто заразился неведомым доселе вирусом. Спустя год в Приморье с трудом можно найти человека, который не столкнулся бы с ковидом. Если не заболел сам, то болели родственники или знакомые. И хорошо, когда без трагических последствий. Опасная инфекция не только активно продолжает распространяться, но и убивает.Согласно данным краевого штаба по борьбе с коронавирусом, за последние месяцы от новой болезни в Приморском крае умерли 358 человек. Траурная статистика особенно активно пополняется с середины декабря. Ежедневно растет и число официально подтвержденных случаев. В среднем специалисты выявляют около 230 больных за сутки. Например, в мае средний показатель был около 60 человек за 24 часа. За все время пандемии болезнь подтвердилась у 28 333 местных жителей. И это лишь те, кто уже сдал анализы.Глобальное обледенениеЛедяной шторм, обрушившийся в ноябре на Приморье, стал причиной целой череды коммунальных бед после которых в крае ввели режим ЧС. Из-за сильнейшего обледенения оказались оборваны провода, попадали опоры ЛЭП и поломались тысячи деревьев. 200 000 человек остались без света, а часть жителей края еще и без воды и тепла.Настоящее «средневековье» тогда заглянуло во Владивосток, особенно тяжко пришлось жителям Чуркина и острова Русский. Если в Первомайском районе около недели отсутствовали все блага и царила темнота, то островитяне плюс ко всему оказались отрезаны от «большой земли». Передвижение по мосту на материк попросту было небезопасно. Снять ледяной плен удалось силами альпинистов, которые чистили ванты. На устранение последствий понадобилось 2 недели.Как отмечают ученые, подобного стихийного бедствия в регионе не было около 30 лет. Старожилы же поговаривают, что вообще не припомнят на своем веку столь масштабного обледенения.Роковые аварииДТП, которое до глубины души потрясло приморцев случилось в конце сентября. На трассе Артем – Находка – порт Восточный самосвал наехал на толпу детей. В сопровождении взрослых малыши пытались пересечь проезжую часть, но последствия оказались непредсказуемыми. Volvo, груженный скальником, не смог избежать наезда на пешеходов, которые выбежали на дорогу из-за другого авто. Одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали на скорой в тяжелом состоянии. В момент трагедии в кабине большегруза также находился ребенок. Естественно, что после происшествия мальчик, на глазах которого оборвалась жизнь, находился в шоке. Виновнику аварии теперь грозит до 5 лет лишения свободы, однако никакие наказания не вернут матери ребенка.Вторая авария, которую обсуждал весь край, стала самой масштабной в этом году. Массовое ДТП разыгралось на Второй речке в декабре. Участниками столкновения стали сразу 16 транспортных средств. Аварию спровоцировал бетононасос, у которого отказали тормоза. Неуправляемый большегруз стал сносить все на своем пути. Под удар попали не только легковые авто, но и пассажирский автобус. Травмы тогда получили 4 человека, включая водителя Schwing. За жизнь мужчины несколько часов боролись врачи, но спасти его не удалось.Смертельный «Майсак»Еще одним испытанием для края в 2020 году стал супертайфун «Майсак». В начале сентября стихия больно ударила не только по людям, но и по экономике. Особенно пострадали владельцы баз отдыха и жители прибрежных территорий. Удар оказался такой силы, что дома и часть дорог буквально смыло, а знаменитые на весь край достопримечательности перестали существовать. И если коммунальные проблемы – это лишь временные трудности, то человеческая жизнь – бесценна. А без погибших во время разгула непогоды не обошлось.Жертвами стихии стали несколько человек. В бухте Теляковского в Уссурийском заливе погибли два моряка. ЧП произошло на плавучем кране «Черноморец-34». Плавсредство выкинуло на мель. Двоим из девяти членов экипажа спастись не удалось. Еще одной жертвой стихии стал житель Лукьяновки. Мужчина направлялся к своей машине, когда на него упало поломанное ветром дерево. Также трагедия разыгралась в бухте Шепалово во время шторма. Фотоссесия на камнях закончилась тем, что девушку унесло в море. Молодой человек тогда кинулся спасать возлюбленную, пострадавшая смогла выбраться на берег, а вот ее спутник выплыть уже не смог.Коммунальный адЗапомнился этот год и масштабной коммунальной аварией, которая произошла в Первомайском районе Владивостока. Город еще не успел отойти от последствий тайфуна, как в районе Окатовой взорвалась паротрасса. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах, часть квартир затопило кипятком.Среди пострадавших тогда оказались почти шесть десятков автомобилистов, это те, кому не посчастливилось проезжать рядом с местом ЧП. На протяжении нескольких недель энергетики ремонтировали аварийный трубопровод и привлекали экспертов, чтобы оценить материальный ущерб. Со временем местные жители получили страховые выплаты.Свободу НаливкинуДаже вымышленного персонажа – начальника «исполнительного комитета» Уссурийска Виталия Наливкина - не обошли в этом «крысином» году невзгоды. Актера комедийного шоу, получившего широкую известность благодаря острым социальным роликам, арестовали на 5 суток. Интернет-мем, так активно сражающийся с коррупцией, в очередной раз попал в поле зрения правоохранительных органов после задержания вымышленного «подполковника полиции». Игра актеров была настолько реалистичной, что часть зрителей даже не заподозрила постановку, а представителям краевого МВД пришлось выступить с официальным опровержением.Из плюсов – после случившегося аудитория комедийного проекта выросла в разы. Из минусов – Андрею Неретину, исполняющему роль Наливкина, пришлось понести реальное наказание по статье «мелкое хулиганство».P.S. Мы напомнили лишь о ряде невзгод, произошедших в этом году. Надеемся, что все плохое останется в 2020, а год Быка принесет лишь позитивные перемены.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14