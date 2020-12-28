Запретить использование пиротехники на новогодних праздниках решили власти приморского города Находки. Необычное решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сегодня, 28 декабря.Запуск пиротехнических изделий запретили в жилых массивах и в местах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий на территории городского округа, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.Начальник ГО и ЧС Николай Руденко пояснил, что из-за отсутствия снега салюты и фейерверки очень опасны, потому что сухая трава и остатки листвы на газонах могут вспыхнуть от любой искры.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14