«Не повторяйте этих ошибок» – хочется предостеречь тех, кто еще не знает, что такое коронавирус, или верит в теории заговора и что вируса не существует. Пока болезнь не задела вас или ваших близких, легко быть безразличным. Но если все же беда постучалась в двери – действуйте, и чем увереннее, тем больше шансов оперативно справиться с этой заразой. К сожалению, эта история без хэппи энда, но, возможно, для кого-то она послужит уроком.НачалоЕвгений Убанкин – доцент Морского государственного университета имени Невельского во Владивостоке – почувствовал недомогание в начале зимы. На календаре 4 декабря, конец недели, впереди выходные. Симптомы у 60-летнего мужчины напоминали банальное ОРВИ. Но, как и полагается в сложные времена эпидемии, преподаватель решил на всякий случай самоизолироваться, отсидеться дома, понаблюдать за состоянием.В выходные лучше не стало, начался кашель, а столбик ртутного градусника стремительно пополз вверх. В понедельник больной прямо с утра отправился в АИЦ на Черемуховой, чтобы открыть больничный и проверить состояние, не заражать же курсантов и коллег. По рассказам самого Евгения Ивановича, приняли довольно быстро, несмотря на внушительное число посетителей. То ли из-за сбоя в системе, то ли из-за перебоев с электричеством, в это время принимали только первичных больных. Именно поэтому пациенту удалось миновать большую очередь. Температура на тот момент у него была под 39. В центре его осмотрели, послушали и взяли анализ крови. А вот открывать больничный почему-то отказались, направив его в поликлинику, к которой он прикреплен. Зачем делегировать человека с такой температурой в медучреждение, находящееся в другой части города, остается загадкой. Возможно, именно из-за сбоя в системе.Как уверяет жена Евгения, в тот день у него попросту не хватило сил съездить в свою поликлинику на Береговой, 3. Туда преподаватель отправился на следующий день – 8 декабря. Стандартная схема – осмотр, анализ на коронавирус и напутствия сидеть дома, пить больше жидкости, запастись противовирусными. Но вместо домашних посиделок кашляющему пациенту с температурой по закону подлости пришлось забирать машину со штрафстоянки. Как назло, возле поликлиники в тот день чистили лед, и машину увез эвакуатор.ДиагнозКоронавирус, которого так боялись родные Евгения Ивановича, подтвердился. Но сам офицер, отдавший годы службы подводному флоту, не унывал. «Подумаешь, очередные трудности, где наша не пропадала», – рассуждал человек военной закалки, ведь главное соблюдать рекомендации врача и домашний режим. А рекомендовано было противовирусное, побольше витамина С, парацетамол и один из двух предложенных антибиотиков, который удастся достать. Ведь, как известно, в аптеках Владивостока наблюдается дефицит лекарств. Правдами и неправдами нашли все необходимое и начали усиленно лечить больного. Но несмотря на все старания и полную домашнюю изоляцию, прогресса не наступало. Температура у Евгения Ивановича скакала, 37,5 – 38,5, но не сбивалась полностью, о чем он исправно докладывал по телефону терапевту из поликлиники.К выходным всегда жизнерадостный мужчина заметно поник. Кашель и жар не отступали, появились какие-то хрипы и одышка. И тут уже семья забила тревогу, заподозрив пневмонию. Проконсультировавшись со знакомым пульмонологом, родственники предложили Евгению Ивановичу пройти КТ и подключить второй антибиотик, в уколах. Но лечащий врач, которая вела его дистанционно, предложила приобрести «Беродуал» и кроворазжижающее. А также перенесла на 1 день запись на компьютерную томографию органов грудной клетки, назначенную на 15 декабря.Но, как оказалось, понедельник для Евгения Ивановича мог попросту не наступить. С синеющими губами и ледяными руками его забрали на скорой помощи, ждать которую пришлось около полутора часов. Понятно, что врачи загружены по полной, а обилие вызовов такое, что некогда даже передохнуть, но когда на твоих глазах задыхается родной человек, ожидание кажется вечностью.Поздно, слишком поздноВ инфекционный госпиталь Владивостокской клинической больницы №4, известной как «Дальзаводская», пациент поступил 13 декабря около 17:30. Евгению Ивановичу наконец-то сделали КТ, определили в палату и подключили к кислородному концентратору, не путайте с ИВЛ. Это аппарат, с помощью которого пациент самостоятельно дышит, но при этом получает более высокую концентрацию O. Вечером родственники стали звонить в пульмонологию, пытаясь узнать о состоянии больного.– Поражение легких 80% процентов, сатурация – 70, ИВЛ свободных пока нет, – прозвучало в трубке, как приговор. Но тогда надежда еще теплилась. Да и как не верить в светлое будущее, когда совсем недавно он сидел со здоровым румянцем, отпуская очередную шутку на злобу дня.Как семья пережила эту ночь, только богу известно. С замиранием сердца с утра позвонили в больницу, где ответили, что состояние стабильно тяжелое. А дальше ситуация лишь усложнялась. Поражение легких 84%, острая кислородная недостаточность, реанимация, ИВЛ, интубация, искусственная кома…Минуты ожидания превращались в часы, а вздрагивание от СМС или любого звонка вошло в привычку. Даже когда осложнения пошли на другие органы, врачи буквально бились за жизнь тяжелого пациента. Но чуда не произошло. 21 декабря его не стало. Беда нагрянула настолько негаданно, что родственники до конца даже не успели осознать случившееся и уж тем более подготовиться к похоронам. Забрать тело с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и отвоевать место в единственном крематории, который занимается такими клиентами – та еще задачка.При жизни...За годы работы Евгений Убанкин активно занимался научной деятельностью. Кандидат технических наук смог создать около 60 изобретений в области гидроакустики, однако закончить и запатентовать свою очередную разработку не успел….Коллеги отзываются о нем исключительно как о профессионале и как о человеке с большой буквы, готовом всегда прийти на помощь. Эта утрата стала большим ударом и для научного сообщества.ЭпилогСемья погибшего уверена, что при своевременном полноценном обследовании его можно было спасти. Уж пневмонию в 21 веке мы научились побеждать. Но преподаватель, который практически сразу обратился за медицинской помощью и не занимался самолечением, просто следовал всем рекомендациям и инструкциям.Родственники уже отправили заявления в ответственные инстанции с просьбой организовать проверку. Да, любящего отца, супруга и дедушку это не вернет, но, возможно, заставит кого-то задуматься или спасает чью-то жизнь.«КП» выражает глубочайшие соболезнования всем, кто знал погибшего. Берегите себя и будьте более внимательны к родным и близким. Желаем всем крепкого здоровья.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14