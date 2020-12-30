Этим утром в центре Владивостока произошла коммунальная авария. За считанные минуты дорога в центр города в районе остановки «Авангард» превратилась в каток. Вода, которая полилась в результате ЧП моментально стала замерзать, передвигаться по такой поверхности стало крайне опасно.Сейчас на месте аварии работают бригады водоканала. Помогают им устранить последствия аварии дорожники. Чтобы справиться с такой задачей подключили тяжелую технику, которая занялась локализацией наледи.Как отметили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса городской администрации, порыв произошел на водоводе диаметром 200 миллиметров.- Отключены от водоснабжения два жилых дома на Светланской, 127а и Пушкинской, 52, а также два административных здания на Светланской, 131 и 131б. Водоснабжение планируется восстановить к 15 часам, - сообщили специалисты.В администрации Владивостока отметили, на месте работают грейдер и трактор. Вместе с тем, центр города оказался заблокирован. Сперва даже была информация о том, что из-за ЧП была перекрыта Светланская, однако эти сведения опровергли в городской ГИБДД. Тем не менее, город встал. Пробка и на Гайдамака, и на Проспекте Красоты. Автомобилисты пытаются объехать затор по Шефнера.