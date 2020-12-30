Новыи год – на то и Новыи год, чтобы радовать читателеи , радиослушателеи и подписчиков приятными сюрпризами. Для «Комсомолки» неделя перед главным зимним праздником – повод показать, как вы нам дороги. 31 декабря в утреннем эфире радио мы завершаем наш праздничный марафон, вас ждет самый настоящий бум подарков.Во время трехчасового эфира мы разыграем 10 призов. Победить можно, ответив правильно на вопросы про Владивосток, театр и, разумеется, про угощения на Новыи год.Владивосток 90,4 FMУссурии ск 99,4 FMНаходка 107,2 FMПартнеры нашего новогоднего марафона:«CheeseStories» @cheese__stories - кафе и частная сыроварня. Попробуи те авторские блюда с крафтовыми сырами, и купите понравившиеся сыры домои .Стоматологическая клиника «Dr.smile»- комплексные стоматологические услуги для детеи и взрослых, индивидуальныи подход.Приморскии «ЭМ-Центр» @em_russia - компания производитель экологичных и безопасных косметических средств, препаратов для органического земледелия и эко уборки.Проект «Голос внутри» @golosvnutri.ru – это эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки в наушниках. Открои те таи ны Владивостока.Не пропустите и заберите свои подарок.С любовью, ваша «Комсомолка».