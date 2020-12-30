В одной из групп в интернете пользователи сети активно обсуждают новость о том, что кондуктор выгнала детей из автобуса, за то, что те, якобы не доплатили за проезд. Известно, что пост был основан на рассказе мамы этих девочек. Она была в шоке от случившегося и решила обнародовать произошедшее.Школьницы примерно в 08:30 утра ехали к бабушке на 101 автобусе в Уссурийске. Девочки оплатили 160 рублей за билеты. Никто из них даже не предполагал, что дальше они окажутся в эпицентре скандала. Позже, по словам матери, к детям подошла женщина-кондуктор и возмутилась тем, что они неправильно заплатили за проезд. Билетчица была непреклонна и выгнала девочек из салона автобуса за то, что те не доплатили, по ее мнению, 104 рубля.- Дочки простояли на морозе 45 минут. Потом я приехала за ними. Я все понимаю: работа, проблемы дома, задумалась, заработалась, но зачем было выгонять детей? За эти 45 минут могло случиться что угодно. Рядом заброшенное здание, проходимости нет, людей нет – написала мама девочек.Пока в интернете разгорелся нешуточный спор на счет того, кто в этой ситуации прав, а кто виноват, прокуратура уже инициировала проведение проверки исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении перевозок.- Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности, - отметила Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.