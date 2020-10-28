Лекарства нет, но вы держитесь. Рассказываем, почему в Приморье с прилавков исчезли популярные пилюли

Покупательские спрос в разы вырос на некоторые группы лекарств Фото: Милана СОКОЛ

Всплеск COVID-19 и сезонных заболеваний заставляет жителей Приморского края запасаться не только медом и лимоном, но и скупать лекарства, найти которые сейчас не так то просто. С поставкой медикаментов в последнее время в крае перебои. Из-за обязательной маркировки, которую теперь должны проходить все ввозимые препараты, в регионе начался настоящий дефицит. Особенно остро чувствуется нехватка противовирусных лекарств, антибиотиков и средств по улучшению кровотока, словом всего того, что именно сейчас назначают врачи. Найти хотя бы аналоги - уже удача. Редакция выяснила, с чем связан спрос и нехватка.

Напомним, согласно распоряжению правительства, с 1 июля в России начала работать система по обязательной маркировке лекарственных средств. Фиксация в электронном формате позволяет проследить всю цепочку от производства до прилавка аптеки. Однако на отладку умной системы необходимо время, а в условиях пандемии, когда люди болеют и стараются запастись лекарствами впрок, корректировать механизмы работы крайне сложно.

- Сбои в работе данной системы привели к задержкам и срывам поставок лекарственных препаратов в аптеки по всей стране. Сроки доставки ваших заказов в наши аптеки, к сожалению, также увеличились. Это справедливо вызвало ваше возмущение и привело к шквалу звонков в наш колл-центр. Многие из вас не смогли дозвониться. Мы знаем, как важно для вас получать лекарственные средства вовремя. Поэтому мы увеличили объемы закупок необходимых вам препаратов. Это позволит вам приобретать необходимые товары без ожидания. Такая критическая ситуация в фармотрасли будет продолжаться еще несколько недель, - отметил основатель одной из крупных аптечных сетей Александр Монастырев.

Опрос представителей различных аптечных сетей в Приморье показал, что первыми исчезли с прилавков «Сумамед», «Азитромицин», «Ингавирин», «Курантил» и «Дипиридамол». Лекарств нет ни на складах, ни в самих филиалах, а заявки на них буквально сыпятся на провизоров. Более того, найти аналоги тоже не удалось. Причина повышенного покупательского спроса проста - препараты назначают для лечения ОРВИ или при подозрении COVIВ-19.

В связи с пандемией в Госдуме предложить отсрочить обязательную маркировку лекарств. Парламентарии считают, что из-за нестабильной работы системы могут пострадать обычные люди.

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