Приморцам запретят «собирать» крабов и креветок вдоль дорог

Для ярмарки на центральной площади Владивостока сделают исключение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кажется, скоро купить крабов, креветок, или просто свежевыловленной корюшки или наваги «с рук» где-нибудь на обочине станет проблематично. Депутаты приморского парламента рассмотрели в первом чтении проект закона, который установит административную ответственность за продажу рыбы и морепродуктов на территории общего пользования вне торговых объектов, а также за организацию такой деятельности.

Поправку в КоАП предложил Амурский бассейновый природоохранный прокурор. Объясняя ее борьбой с браконьерством, а также санитарными требованиями.

Похоже, что этот закон коснется сразу многих: и предприимчивых бизнесменов, которые стоят на «островках безопасности» вдоль дорог во Владивостоке с табличкой «Краб, креветка» на автомобиле, и деревенских жителей, торгующих рыбой вдоль трасс, и даже рыбаков-любителей, которые после успешной зимней рыбалки продают навагу и корюшку на остановках и площадях.

Исключение сделают только для продажи рыбы и морепродуктов на розничных рынках, ярмарках, выставках, в форме развозной и разносной торговли, продажи с использованием автоматов.

Всех остальных ждут штрафы: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей.

- Продажа рыбопродукции вдоль автомобильных дорог и других неустановленных для этих целей местах приобрела в Приморье массовый характер, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Продукты из водных биологических ресурсов, в том числе ценных видов, круглогодично продаются на основных автомагистралях края. В период летней и осенней путины в местах общего пользования ведется активная торговля тихоокеанскими лососями, а также икрой лососевых пород рыб без документов, подтверждающих законность их добычи. Такие факты отмечены на территории Хасанского, Надеждинского, Ольгинского, Лазовского, Тернейского районов, Дальнегорского городского округа.