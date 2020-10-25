В Приморье откроют первый центр информационного образования IT-куб

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Первый центр цифрового образования для детей IT-куб в Приморском крае планируется открыть 1 сентября 2023 года. Ожидается, что ежегодно в занятия и конкурсы будут вовлекаться до двух тысяч местных школьников. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил дорожную карту создания и открытия центров цифрового образования IT-куб. Закупка всего необходимого для создания и работы образовательного учреждения начнется в марте 2023 года, а с 1 сентября IT-куб начнет работу», - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Отмечается, что обучаться в IT-кубе каждый год смогут не менее 400 учеников, а еще порядка 1,5 тысяч ребят смогут принимать участие в олимпиадах и образовательных мероприятиях, проводимых образовательным центром.

Дополнительное образование в Приморском крае, по данным на 1 сентября 2020 года, получают порядка более 217 тысяч детей (77,2%) в возрасте от 5 до 18 лет. При этом программами технической направленности охвачено только 15% школьников, остальные ребята вовлечены в гуманитарную, спортивную и творческую деятельность.

«Особую актуальность в настоящее время имеют дополнительные образовательные программы технической направленности, которые ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности», - отметили в министерстве.

Добавим, что в постановлении губернатора Приморского края говорится, что центр цифрового образования для детей IT-куб будет создан в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда». А это направление, в свою очередь, входит в национальный проект «Образование», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что реализация нацпроекта поможет сделать общее российское образование более конкурентоспособным. Также нацпроект предусматривает вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.