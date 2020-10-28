Потерял работу из-за Covid-19 – получил другую профессию: жители Приморья бесплатно осваивают новые ремесла

Все расходы по переобучению берет на себя государство. Фото: Игорь Новиков. Фото: Правительство Приморского края

Коронавирус стал главным врагом 2020 года. Эпидемия ударила едва ли не по всем сферам жизни общества. Многие даже потеряли работу из-за пандемии. К счастью, власти разработали для такой категории граждан особую меру поддержки – бесплатное переобучение. Некоторые уже начали осваивать новые востребованные профессии. Всего в списке 10 учреждений, студентами которых могут стать «жертвы» введенных из-за эпидемии ограничений. Среди площадок – Промышленный колледж энергетики и связи, Дальневосточный судостроительный колледж, Приморский политехнический колледж, ВГУЭС и другие.

Только один Региональный технический колледж намерен до конца года выпустить 90 переобученных новобранцев. Теперь они будут носить гордое звание – сварщиков и специалистов по авторемонту. Кстати, их образовательная программа, как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, включает в себя теорию и практику по международным стандартам WorldSkills

- Эти мероприятия очень актуальны. Многие люди лишились постоянной занятости, находятся под риском увольнения. В связи с этим на базе учреждения создан центр подготовки, в котором в короткие сроки жители края могут освоить востребованные компетенции и получить профессию в сфере сварочных технологий или ремонта автомобилей, – рассказал Александр Ильченко, директор Регионального технического колледжа.

Александр Ильченко, директор Регионального технического колледжа. Фото: Игорь Новиков. Фото: Правительство Приморского края

Примечательно, что ученики, которые остались без работы из-за коронавируса, относятся к семинарам и практическим занятиям с большим энтузиазмом. Как говорят преподаватели, это связано с тем, что каждый из них понимает, успешное освоение программы – гарант дальнейшего трудоустройства. Более того, колледж сотрудничает с предприятиями, поэтому многие студенты проходят практику на реальных заказах. А по окончанию обучения их приглашают продолжить работу на этом производстве.

- Люди, которые приходят к нам, очень разные. У них разный возраст, разный уровень подготовки. При этом каждый понимает, что сварщик – профессия очень востребованная, хороших специалистов не хватает и вопрос с трудоустройством будет решен стопроцентно, – отметила Светлана Урбановская, преподаватель колледжа.

Светлана Урбановская, преподаватель колледжа. Фото: Игорь Новиков. Фото: Правительство Приморского края

Удивительно, но профессии сварщика и автомастера привлекают не только мужчин. В колледже много девушек, которые решили освоить для себя эти ремесла.

- Конечно, сперва было немного сложно. Мужчины рвались помогать, но потом увидели, что я могу работать наравне с ними, перестали. Началось общение как с полноценным коллегой. Мне очень нравится. Все занятия интересные, насыщенные. Сегодня работали с двигателем автомобиля, узнавали, как он собирается и разбирается. Ранее изучали тормозную систему, электрику, – рассказала Анна Дубровина, студентка колледжа.

Напомним, что приморцы, потерявшие работу в период эпидемии коронавируса, могут освоить новые профессии. Главные плюс – обучение бесплатное, все расходы берет на себя государство. Если вы лишились своей работы и хотели бы открыть для себя новую профессию, смело обращайтесь в один из 10 представленных образовательных учреждений (список ниже - прим.ред.)

Не забывайте, что вторая волна коронавируса ведет себя более агрессивно, а жители Приморья переносят ее в более тяжелой форме. Поэтому сейчас как никогда важно придерживаться всех рекомендаций. В частности речь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, ведь в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Накануне в стране объявили всеобщий масочный режим.

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

- КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»

- КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»

- КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

- КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»

- КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»

- КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»

- КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

- КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» - компетенции «Парикмахерское искусство»

- ФГБОУ ВО «ВГУЭС»

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