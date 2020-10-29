Исторический прорыв. В этом году во Владивостоке отремонтируют рекордное количество фасадов архитектурных памятников

Улица 1-я Морская, 8. Фото: Евгений Кулешов

Несколько десятков зданий, среди которых много памятников, имеющих историческую ценность, уже отремонтированы, еще по четырем адресам работы завершаются.

На средства, выделенные из федерального бюджета, во Владивостоке отремонтировали уже фасады 15 зданий. В списке ремонта - памятники архитектуры и дома, расположенные на центральном маршруте Владивостока. Среди них, например, дом №8а на улице 1-й Морской.

- Наш дом 1951 года постройки, последний раз ремонт проводили еще в советское время, - рассказывает старший по дому Сергей Винник. - Стены выглядели обшарпанными, штукатурка отваливалась пластами. Фонд капремонта наш дом ставил в план аж на 2041 год. Конечно, так долго ждать мы не могли.

За несколько недель в доме на 1-й Морской, 8а заново оштукатурили и окрасили стены, сейчас делают отмостку.

О ремонте давно мечтали и жители дома №28 на улице Борисенко. Плитки фасада осыпались, и в щели постоянно затекала вода. Сейчас же дожди и заморозки зданию не страшны. Рабочие приступили к ремонту в сентябре, и к концу октября работы завершены.

- Все очень аккуратно. Штукатурку уложили на сетку для прочности. Дом стоит сейчас свежий, яркий - глаз радуется, - говорит старшая по дому Татьяна Докотович.

Дом на Борисенко, 28 ремонтировали по краевой программе по сохранению памятников архитектуры. Вместе с ним по этой же программе во Владивостоке отремонтировали еще 31 дом. В них приводили в порядок фасады, кровли, а в некоторых домах восстанавливали балюстрады.

Улица Борисенко, 28. Фото: Евгений Кулешов

- Впервые во Владивостоке отремонтированы фасады такого количества исторических зданий, - говорит начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер. - Это несколько домов на Светланской, Семеновской, Алеутской, Арсеньева и других центральных улицах. Все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и соответствующую лицензию. Кроме того, они работали в сотрудничестве с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, чтобы после ремонта сохранился исторический вид этих домов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владивостоке продолжается первый этап благоустройства парка Минного городка. Сейчас здесь ведется строительство двух больших лестниц. Они заменят разрушенные конструкции и соединят парк с остановками общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок».

Здесь продолжается обустройство пешеходных зон. Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства, часть дорожек сделаны там, где их никогда не было, но о них просили местные жители.

На территории парка Минного городка возводят две основные и еще пять небольших железобетонных лестниц. Фото: Анастасия Котлярова

Кроме того, специалисты отремонтировали и уложили новый асфальт на основной дороге в парке. Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз подчеркивал, что благоустройство парка Минного городка - приоритетный проект и уже в этом году здесь должен быть реализован первый этап ремонтных работ.

- В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди выберут в качестве благоустройства, должно быть воплощено, - отметил глава города Олег Гуменюк.