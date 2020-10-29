Тоннель под Амурским заливом и магистраль через Рудневский мост: какие новшества дорожной сети Владивостока запланировали в генплане

30 октября закончатся общественные слушания по изменениям в генплан Владивостокского городского округа Фото: vlc.ru

Во Владивостоке 30 октября завершатся общественные слушания по внесению изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа. Генеральным планом предусмотрена застройка города до 2036 года, в том числе создание новых магистралей, дорог-дублеров и капитальный ремонт существующих объектов дорожной сети. «Комсомолка» выяснила, какие изменения в улично-дорожную сеть Владивостока планируется внести после изменений генплана.

Большие проекты

В генплане заложено создание полноценной магистрали, которая станет элементом ВКАДа. Дорогу предлагается пустить вдоль Амурского залива от проектируемого моста на Елену в районе Токаревского маяка аж до низководного моста. Главное решение в проектировке этой магистрали – создание тоннеля под Амурским заливом в обход исторической части Владивостока от Казанской до Советской улицы. Проектировщики таким образом рассчитывают создать дублер проспекта 100-летия Владивостока. Планируются съезды в районе нефтебазы, в центральной части города в районе ул. Комсомольской, а также в районе ул. Казанской и далее по проектируемому мосту через бухту Золотой Рог.

Еще одна магистраль непрерывного движения после внесения изменений в генплан планируют создать в Ленинском районе. Так будет создана дорога восточнее улицы Нейбута, которая свяжет Сахалинскую улицу с Рудневским мостом, его, кстати, планируется реконструировать. Также в этом районе предусмотрено создание развязки и выезд на трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

Новые дороги в продолжение существующим

В генеральном плане предлагается создать несколько автомобильных дорог для реконструкции существующих магистралей. Основная идея – ликвидация узких мест. Так предлагается построить еще один мост через бухту Золотой Рог, который соединит Казанскую улицу и улицу Калинина в районе сквера Рыбацкой славы. Может появиться односторонняя дорога от Калинина 138 до Калинина 225А.

Проспект Острякова могут продлить до проектируемой части ВКАДа со строительством путепровода над железнодорожными путями. Планируется также создание объезда центральной части Владивостока по направлению: ул. Светланская – Гоголевская транспортная развязка со строительством тоннеля.

Еще одна интересная идея – это связать улицу Всеволода Сибирцева с Луговой улицей в районе поворота на Карскую. Для этого будет создана магистраль по Славянской улице на которой планируют разместить четыре мостовых сооружения, обеспечивающих подъездные пути. Планируется также строительство автомобильного тоннеля вдоль тоннеля им. Сталина, который соединит проспект Красного Знамени и Воропаева.

Градостроители планируют также строительство еще одной магистрали от Корабельной Набережной в районе перекрестка с Алеутской до проспекта Острякова вдоль железнодорожных путей с выездом на проектируемый участок ВКАДа. Основная идея – дулбирование перегруженных Океанского проспекта и Алеутской.

Новые магистрали, запланированные генеральным планом до 2036 года Фото: Яндекс.Карты

Под снос?

Генеральным планом предусматривается также ликвидация некоторых объектов для расширения дорожной сети. Так, например, к ликвидации запланирована спортивная площадка у дома № 197 по Светланской. На месте этого сооружения планируют построить одно из мостовых сооружений для соединения Всеволода Сибирцева и Луговой. А вот с детским садом №2 на Станюковича, 54, ситуация обстоит иначе. Согласно генплану, на земельном участке, где сейчас располагается учреждение дошкольного образования, предполагается строительство магистральной улицы районного значения. Жители Эгершельда не согласны с таким вариантом развития событий. Инициативная группа граждан провела сбор подписей и направила в адрес городской администрации свое обращение.

«Данное предложение нарушает права и комфорт жильцов улицы Станюковича, ограничивает доступ целого микрорайона к пляжной зоне, создает опасность для детей, проживающих на улицах Станюковича, Пестеля, Верхнепортовая и нарушает нормы СНиП. Снос детского сада приведет к еще большему недостатку детских дошкольных образовательных учреждений в нашем районе.

Поскольку в непосредственной близости от магистральной автодороги окажутся многоквартирные жилые дома с номерами 56, 54г и 52 по улице Станюковича, строительство автодороги на указанной территории считаем недопустимым», - говорится в обращении граждан.

Под снос хотят отправить здания, где сейчас расположены Владивостокский базовый медицинский колледж и Приморское государственное училище олимпийского резерва. Эти здания расположены на земельных участках, планируемых под строительство транспортных развязок ВКАДа. Согласно генплану, эти учреждения переедут в новые здания в районе Днепропетровской, 8, и в районе проспекта 100-летия Владивостока, 18А соответственно.

Реконструкция в цифрах

К концу 2036 года, а именно до этого срока рассчитан генеральный план Владивостока, планируется построить 53 транспортных развязки, 31 автодорожный мост, три тоннеля, один железнодорожный переезд. Общая протяженность новых автомобильных дорог составит 875 километров.