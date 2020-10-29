Вандализм или креатив: горниста из мемориального комплекса на площади Владивостока предложили нарядить в костюм Деда Мороза

Горниста хотят нарядить к Новому 2021 году. Фото: Павел Шугуров на Facebook

Одна из самых обсуждаемых тем уходящей недели – памятник Борцам за власть Советов, что украшает главную площадь дальневосточной столицы. А внимание нацелено на монумент не просто так. Известный в Приморье художник Павел Шугуров предложил нарядить горниста (центральная фигура комплекса) в костюм Деда Мороза к Новому 2021 году. Чтобы заручиться поддержкой, руководитель арт-мастерской «33+1» направил свое предложение в городской совет ветеранов. Предугадывая, что старожилы Владивостока отнесутся к инициативе скептически, Павел прикрепил несколько исторических аргументов.

- Временное облачение памятников - распространенная российская традиция (памятники Долорукому, Петру I, Минину и Пожарскому и многие другие наряжали в Дедов Морозов). Это не издевательство над памятью, а одушевление героев, - сообщает Павел Шугуров в своем обращении. - Мемориальный комплекс выключает в себя не только памятник, но и одноименную площадь! Почему же проведение там новогодних развлекательных мероприятий, байк-слетов, ярмарок никого не смущает и не оскорбляет! Мы уже нарушаем мемориальность данного места. Если мы проводим Новый год на площади и тратим десятки миллионов каждый год на ее временное преобразование из мемориальной в развлекательную, почему мы не можем задействовать памятник, который является определяющей, градообразующей доминантой?

По мнению художника, нарядив горниста в Деда Мороза бюджет сэкономит порядка 2 миллионов рублей. В планах Павла было заручиться поддержкой совета, чтобы в дальнейшем вынести идею в народ. Чтобы люди принимали окончательное решение. Но поддержку художник не получил. Напротив, ветераны посчитали его идею – оскорблением и чистой воды вандализмом.

- Действительно, несколько дней назад к нам поступило такое предложение. Сам факт его существования подлежит осуждению. Это просто глупость и непонимание. Для ветеранов это оскорбление, вандализм чистой воды. Порядка 500 активных членов совета единогласно проголосовали против, не было ни одного человека, который бы поддержал такую идею, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Макаров, заместитель председателя совета ветеранов Владивостока. – Против было и городское УВД. Очень много людей, кто написал мне, что не верит, что это правда, да и я сам сначала подумал, что это фейк, но нет. Поэтому мы сперва в устной форме отказали ему в такой поддержке, затем официально письменно ответили ему отрицательно на его предложение заручиться за его идею.

Ветеранское сообщество уверено, что, нарядив памятник в костюмы и глумясь над памятью умерших героев, город потеряет чувство патриотизма. По словам Владимира Макарова, достаточно изучить, что значит памятник, чтобы понять, насколько эта идея абсурдна.

Нешуточные споры на этот счет уже разгорелись в сети. Мнения, кстати, разделились.

- Как бы ни казалось это весело, но это перебор, это глумление над памятником. Над памятником, который поставлен людям, которые освободили Владивосток от японской интервенции и которых уже никого нет в живых, - высказал свое мнение Артем Самсонов, депутат Законодательного собрания Приморья.

- Наш город может себе позволить посмеяться сам над собой. Этот памятник - не на кладбище, а на площади. Он наш символ. Он с нами всегда. Он поймет и сам улыбнется, - пишет Андрей Калачинский, журналист.

А как думаете вы? Можно ли временно нарядить горниста в Деда Мороза и продолжать чтить память погибших героев?