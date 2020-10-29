В Приморье школьник обиделся на тройку по английскому и пригрозил убить учителя

Школьник уже выплатил потерпевшей компенсацию за моральный ущерб, но впереди еще суд, который определит размер штрафа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье 17-летний школьник обиделся на учителя английского языка за тройку в полугодии и пригрозился, что убьет педагога.

Все произошло в Лесозаводске еще в конце 2019 года. В преддверии новогодних праздников в школах подводят итоги по каждому предмету и выставляют оценки за полугодие. 25 декабря во время урока английского преподаватель оглашает классу их оценки. Волнительный момент для многих, но, в большинстве случаев предсказуемый, ведь свои оценки за полгода учебы каждый школьник может и сам вычислить, но, конечно, последнее слово всегда остается за учителем.

17-летний ученик 11-го класса узнает о том, что он получает тройку и выходит из себя. В порыве гнева он не только оскорбил учителя, но и пригрозил ей убийцством, хватаясь за стул. Не желая терпеть выходки юноши, учитель попыталась покинуть класс, но не тут то было. Школьник преградил ей выход партой.

Разгневанного юношу пытались успокоить, но на любые просьбы тот не реагировал. Как потом выяснили следователи, педагог действительно испугалась за свою жизнь, ведь у нее имелись все основания опасаться того, что обиженный ученик воплотит свои угрозы.

Тем не менее, через какое-то время разгневанного ученика все же удалось успокоить, но конфликт на этом не закончился. Школьник не стал извиняться перед педагогом за свое поведение до тех пор, пока в дело не вмешались правоохранительные органы. Все же угроза убийством - уголовно наказуемое деяние, и так просто оставить этот случай без должного внимания означает закрыть глаза на проблему, что могло спровоцировать дальнейшее развитие конфликта.

Делом занялись следователи, и когда 17-летний подросток давал объяснения, понял, что натворил. Все же у него вся жизнь впереди, подготовка к ЕГЭ, поступление в ВУЗ, жизнь только начинается, а тут уголовное дело, из-за которого можно попрощаться со свободой на срок до двух лет.

В итоге в ходе предварительного следствия ученик пошел на мировую, принес свои извинения и выплатил учительнице компенсацию морального вреда. Следователь удовлетворил его ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Преподаватель английского языка против такого исхода событий не возражала. Все же ломать жизнь молодому человеку у нее не было желания. Окончательную точку в этом деле поставит суд, определив размер штрафа. Материалы о прекращении уголовного дела уже направлены в канцелярию.