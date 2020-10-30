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Умер камчатский депутат Михаил Пучковский, прославившийся тем, что пересел на коня из-за цен на бензин

Народный избранник Михаил Пучковский скончался на 62 году жизни, его считают одним из самых ярких политических деятелей региона
Кристина ГРИН
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Депутат скончался на 62 году жизни. Фото: из личного архива Михаила Пучковского.

Депутат скончался на 62 году жизни. Фото: из личного архива Михаила Пучковского.

28 октября в Петропавловске-Камчатском скончался Михаил Пучковский, известный в регионе оппозиционер, депутат Законодательного собрания края. Народный избранник скончался на 62 году жизни. 10 дней назад его госпитализировали в больницу, к сожалению, справиться с осложнениями после инсульта Михаил Леонидович так и не смог. Его считали одним из самых ярких и справедливых политических деятелей региона. Он не боялся идти против ключевых фигур правительства и открыто критиковать их деятельность.

О Михаиле Пучковском узнали в июне 2018 года. Тогда на Камчатке был зафиксирован рос цен на бензин. Депутат от «Справедливой России» был первым и единственным, кто решил показать свое резкое «фи» властям. И сделал это крайне необычно. Он направил в ГИБДД и в краевое правительство обращение о том, чтобы ему выделили место для стоянки у здания правительства, ибо он теперь намерен ездить на сессии на коне. Тогда никто не воспринял слова Михаила Леонидовича всерьез. Однако народный избранник оказался человеком слова. Не прошло и двух недель, как снимки Михаила Пучковского на мерине заполонили сеть. Депутат действительно сел на кастрированного коня и поехал на сессию к коллегам. Тогда жители родного для Пучковского Заозерного, затаив дыхание, говорили о том, что на их глазах вершится революция.

К сожалению, мало кто тогда понял, зачем депутат пошел на такой шаг. Мало кто из властей. Народ понял и поддержал его. В последнее время Михаил Пучковский не был замечен в подобных акциях. И вот 28 октября его не стало.

Родился Михаил Пучковский в Барнауле в июле 1959 года. Его не зря называют человеком из народа. Начинал он с ветврача мясокомбината, а также работал в совхозах. Позже продолжил трудовую деятельность в аппарате главы местного самоуправления Петропавловска - в управлении социальной защиты.

Как отмечают в пресс-службе правительства Камчатки, с 2011 по 2016 годы Михаил Пучковский был депутатом Законодательного собрания края второго созыва. С 2015 по 2016 годы был назначен на должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ О.А. Финько по работе в Камчатском крае. В сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края третьего созыв. Согласна открытым данным, он был самым бедным депутатом Законодательного собрания.

- Многие годы Михаил Леонидович посвятил Камчатке, её развитию, отстаиванию интересов жителей. Сложно представить, насколько сейчас тяжело его родным и близким. Это тяжёлая утрата для семьи. От лица Правительства региона выражаю глубокие соболезнования всем тем, кто знал и любил Михаила Леонидовича. Скорбим вместе с вами, - выразил соболезнования Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Редакция «Комсомольская правда» также выражает соболезнования родным и близким Михаила Леонидовича. Камчатка потеряла одного из самых ярких, справедливых и принципиальных политиков региона.

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