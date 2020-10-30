Ради хайпа: вандал осквернил мемориал "Маска скорби" в Магадане

Памятник "Маска скорби" на Магадане был осквернен 24-летним вандалом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магадане вандал осквернил мемориал "Маска скорби", посвященный памяти жертв политических репрессий. Свой поступок 24-летний местный житель объяснил просто: "ради хайпа".

"К папе в бар" - такая надпись появилась на одном из камней у основания мемориала "Маска скорби" в Магадане. Кто-то вывел эту красную надпись при помощи аэрозольной краски на всеобщем обозрении. Мало того, неизвестный даже раскрасил элементы геральдических знаков СССР.

Надпись появилась на камнях, являющихся частью мемориального комплекса. Фото: мэрия города Магадана.

За повреждение объектов культурного наследия было возбуждено уголовное дело. Поисками того, кто осквернил памятник, занялась полиция. Благодаря камерам наружного наблюдения удалось выяснить, кто именно причастен к акту вандализма. Им оказался 24-летний местный житель. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что сделал это ради хайпа.

Установлено, что своими действиями молодой человек причинил ущерб в размере более 24 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Справка "КП"

Скульптура мемориала "Маска скорби" представляет из себя стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Внутри монумента находится копия тюремной камеры. Авторами монумента являются скульптор Эрнст Неизвестный и архитектор Камиль Казаев.