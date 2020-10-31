Флешмоб в 25 лет. Приморцы разглядели на старых фото знакомую этикетку

Добрый флешмоб набирает популярность в сети

Говорят, что у воды феноменальная память. Судя по новому флешмобу, запущенному в соцсетях — это правда. Глядя на снимки различных лет с шумными компаниями и веселыми застольями или тихими семейными посиделками, сразу и не поймешь, что объединяет этих людей. Однако стоит присмотреться получше, и условия участия в челлендже становятся очевидны. На всех фотографиях неизменно присутствует вода «Монастырская», та самая, которая в свое время стала синонимом слова «минералка» в Приморье.

Старые фотографии, которые пользователи сети отыскали в семейных альбомах, как некий экскурс в историю. Оказывается, любимая многими природная минеральная вода производится уже больше 25 лет. Целое поколение приморцев выросло на «Монастырской», а теперь ее пьют уже их дети.

Куда же без «Монастырской»?

Почти на всех старых фото, если есть стол - есть и "Монастырская"

И такие шуточные фото можно найти в семейных альбомах

Семейный сбор или встреча коллег - на фото все равно найдется "Монастырская"

Тогда, в далекие 90-ые, завод «Скит» первым в крае запустил производство минеральной воды в пластиковых бутылках. Это сейчас прилавки ломятся от разной продукции и обилия марок в упаковках на любой вкус, а в то время это был настоящий прорыв. Ведь можно было купить бутылку, принести ее домой и уже там открыть, а не стоять в очереди у автомата. «Монастырская» произвела фурор и очень быстро полюбилась всем жителям региона – благодаря удобной упаковке и «фирменному» освежающему вкусу.

Прекрасные дамы с цветами и «Монастырской»

Ни одно застолье не обходилось без «минералки»

Завод по выпуску «Монастырской» был построен в 1994 году в санаторно-курортной зоне Приморья, неподалеку от поселка Горные Ключи. Именно здесь располагается Монастырский Храм Преображения Господня, облик которого был изображен на первых этикетках. Да и само название связано со святыми местами. За годы существования компания несколько раз обновляла дизайн этикетки, но наличие храма оставалось неизменным.

Благодаря новому флешмобу можно предаться воспоминаниям и найти много интересных снимков. Условия участия просты. Принимайте вызов, сопровождая посты в инстаграм и «Одноклассниках» хэштегами #монастырканафото и #фотосмонастыркой. Вы удивитесь, что эта вода (а также напитки «Монастырские») сопровождала жителей Приморья, действительно, везде – и на школьном выпускном, и на пикнике, и на дружеских посиделках, и на семейных праздниках.