Самые милые объятия редчайших леопардов попали на видео в Приморье

Фотоловушка запечатлела леопардессу и котенка на открытом месте. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Впервые фотоловушке в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае удалось запечатлеть столь трогательный момент общения леопардессы-мамы со своим котенком. Уникальные кадры зафиксировали, как маленький леопард подходит к родительнице, а та удерживая голову котенка обеими лапами, заботливо вылизывает мордочку своего чада.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, снятое таежной камерой родительское поведение пятнистых хищников характерно для кошачьих. Но от этого кадры не теряют своей трогательности и исключительности. Самки леопарда проводят много времени с малышами в укромных уголках на своей территории нацпарка. В этот раз фотоловушка отсняла, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и явно чувствуют себя в абсолютной безопасности.

— На видео мы наблюдаем, как мать вылизывает мордочку котенку. Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях. Котенку на видео около 5-6 месяцев, в таком возрасте котята леопардов еще не отходят далеко от мамы. Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир, — прокомментировала видео сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

Ученые заповедника считают, что самки дальневосточного леопарда — очень заботливые матери. Первые полтора года жизни детенышей леопадессы без помощи самцов оберегают котят, приносят добычу, подыскивают убежища, обучают охоте и выводят на «прогулки» по своему участку.

СПРАВКА:

Сеть фотомониторинга на «Земле леопарда» является крупнейшей в России. За обитателями нацпарка круглосуточно наблюдают 400 автоматических камер.

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