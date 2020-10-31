Крупный пожар в «Китай-городе» во Владивостоке: огонь уничтожил 700 квадратных метров склада

ТЦ горело в ночь на 31 октября. Фото: @nadega.inform

Жуткие кадры огромного пожара появились в сети в ночь на 31 октября. Густые столбы дыма и молниеносно захватывающие все на своем пути языки пламени тут же привлекли внимание местных жителей. Пожар случился поздним вечером на территории ТЦ «Китай-город», что на Выселковой, 39.

Сообщение о крупном возгорании поступило в МЧС в 23:28. Очевидцы сообщали, что полыхает склад, находящийся на территории ТЦ. Пожарные прибыли на место ЧП спустя 7 минут и принялись тушить очаги горения.

- Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пострадавших нет. В 01:35 пожар локализован, а в 03:44 ликвидировано открытое горение. Проводится проливка конструкций и осмотр места происшествия, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что всего над тушением пожара трудились больше 40 человек и 12 единиц техники.

Примечательно, что у многих жителей Владивостока новость о пожаре в «Китай-городе» вызвала дежавю. Оказалось, вполне оправданно. Ровно два года назад, также в канун Хэллоуина пожарные тушили пламя на складе ТЦ. Аномалия это, совпадение или акция, наполненная неким символизмом, пока неизвестно. Да и выводы делать пока слишком рано. Причина возгорания не установлена. Расследованием занимаются сотрудники Госпожарнадзора.