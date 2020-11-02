«В самое сердце»: известный приморский режиссер снял красивый фильм о Владивостоке

Съемка велась с земли и с воздуха Фото: принтскрин видео.

Владивосток – форпост России, город-порт, расположенный на берегу Тихого океана. Именно о столице Дальнего Востока снял четырехминутный фильм известный в Приморье режиссер и видеоператор Олег Кабалик. Работа над проектом затянулась из-за капризов местной погоды, однако красота, которой поделился автор со зрителями, стоила ожидания.

– «Владивосток. Вдохновение» – это чисто творческий проект. Я люблю этот город, и хотел показать его таким, каким вижу, или хотел бы видеть. Начинал еще ранней весной снимать. Из за плохой погоды летом все затянулось. Пришлось ждать погоду, ловить рассветы, закаты. Придумывать интересные ракурсы. Многие кадры были пересняты по два по три раза, пока не понравятся. Еще много хороших кадров не вошло. Выбирал лучшие из лучших, – поделился с корреспондентом «КП» режиссер.

Автор не просто показал Владивосток своими глазами, но и напомнил о связи поколений, наложив на отснятые кадры дикторский текст Владимира Романова из хроники прошлого. При этом оператор отметил, как сильно «расцвел» город. Восторженных отзывов в сети, действительно, много. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, желаем и вам приятного просмотра.

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