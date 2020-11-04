В Приморье разворачивают ковидный госпиталь для китайских строителей ССК «Звезда»

ССК «Звезда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти Большого Камня назвали особенно непростой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на ССК «Звезда» и других строящихся объектах города, где задействована иностранная рабочая сила. Число подтвержденных ковид-диагнозов растет с каждым днем.

Ранее в пресс-службе ССК подтвердили, что коронавирусом заразились 18 иностранных рабочих. Их отправили в госпиталь Находки, а у контактных лиц берут анализы.

На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 3 ноября городские власти решили ввести контроль за перемещением иностранных граждан, задействованных на строительных объектах города, а также за ограничением передвижения иностранных лиц, получивших положительные ковид-тесты, — до полного их выздоровления.

- Для купирования ситуации достигнута договорённость о прибытии китайских специалистов (в том числе и медиков) со 8 тоннами спецоборудования для развёртывания мобильного медицинского госпиталя, - сообщили в пресс-службе администрации Большого Камня.

Там же подчеркнули, что местная система здравоохранения работает уже на пределе своих возможностей. Практически все койко-места заполнены, попасть на прием к специалисту можно, отсидев в длинной очереди, так как медики, к сожалению, тоже пополняют ряды заболевших.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне должен стать крупнейшей в России верфью, предназначенной для строительства всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе. Строительство началось еще в 2009 году. Однако после нескольких смен подрядчиков право достраивать верфь отдали китайским компаниям.

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