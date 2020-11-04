Остаемся зимовать. Карпов из фонтана в парке на Санаторной никуда переселять не будут

Знаменитый фонтан в парке имени Лазо Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители Владивостока обеспокоились судьбой карпов из фонтана в парке имени Лазо на Санаторной. Все лето разноцветные рыбки радовали посетителей, принося доход продавцам рыбного корма. Но зима близко, как говорится, ночью уже минусовые температуры, а рыбки все еще в фонтане и никто на зиму их не убрал.

- Сегодня были на Санаторной, парк отдыха им. Лазо. На улице 2 градуса. В фонтане бросили бедных карпов. Они по дну плавают, полуживые. В Интернете написано, что они могут зимовать в пруду, если глубина водое ма 2,5 метров. В этом водоеме едва ли метр есть... В парке никого из сотрудников не нашли, - рассказали неравнодушные жители в соцсетях.

Карпы - развлечение для детей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вспомнили так же, что в Приморском океанариуме на Русском острове несколько дней назад всех карпов переселили из уличных прудов. Звучат даже призывы выловить обитателей фонтана на Санаторной сочками и отвезти в тот же океанариум или разобрать на зиму домой.

Это и хороший бизнес в разгар сезона Фото: Сергей БАЛАНОВ

Однако тревогу бить не стоит.

- Эта рыба спокойно зимует зимой подо льдом – и на речках, и в озерах. В чаше фонтана благодаря мини-насосному механизму устроена постоянная циркуляция воды, льда там не будет. Кроме того, благодаря циркуляции вода очищается. Это первое. Второе – карпы уже зимовали в фонтане и ни одна рыба не погибла. По опыту фонтан на зиму закрывается флексом, чтобы лед не образовывался, приезжает человек и их кормит. Так что карпов никуда не надо вывозить и спасать. Кроме того, у рыб есть хозяин, который самостоятельно починил фонтан, запустил их в воду и со всей ответственностью, на основе большого опыта следит за их содержанием, - заверил директор парка имени Лазо Александр Суворов.

Карпы уже зимовали в фонтане Фото: Сергей БАЛАНОВ

Карпы - развлечение для детей Фото: Сергей БАЛАНОВ

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