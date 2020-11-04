На Камчатке найден мертвым восьмилетний ребенок со следами укусов

Петропавловск-Камчатский Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Петропавловске-Камчатском в районе нежилой зоны Морского порта обнаружено тело 8-летнего мальчика со следами укусов животных. Как уточнил в своем аккаунте в Инстаграме губернатор региона Владимир Солодов, речь, видимо, идет о бездомных собаках.

Ребенок пропал накануне, 3 ноября, в районе улицы Красная сопка.

«Случилось ужасное событие! Сегодня утром в Петропавловске-Камчатском был найден пропавший накануне восьмилетний ребенок. К сожалению, найден погибшим. По сообщению Следственного комитета, на его теле были обнаружены укусы животных. Вероятно, бездомных собак. Горе семьи ребенка трудно осознать... Приношу глубокие соболезнования. Трудно найти слова утешения…», - написал Владимир Солодов в соцсетях.

Следователи возбудили уголовное дело и в данный момент устанавливают точную причину смерти ребенка. Но губернатор уже заявил о том, что нужно предпринимать жесткие действия по защите граждан от одичавших собак.

«Мы должны дождаться официальных результатов расследования. Но уже сейчас понятно, что нам необходимо сделать все для того, чтобы эта страшная трагедия не повторилась! Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, т.е., на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак», - заявил Солодов.

По его словам, в ближайшее время во всех муниципалитетах края пройдут проверки исполнения чиновниками своих обязанностей в сфере работы с бездомными животными. Краевые власти подготовят предложения по изменению законов в этой области.

«Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит надо менять эти меры. На более жесткие. Здоровье и жизнь граждан превыше всего. Трагедия не должна повториться!» - написал Владимир Солодов.

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